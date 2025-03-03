От неизлечимой болезни умерла актриса Элеонора Джорджи

3 марта скончалась Элеонора Джорджи, актриса кино и ТВ, певица, режиссер, продюсер, сценаристка, артистка сложной и драматичной судьбы.

© Российская Газета

Джорджи умерла на 72-м году жизни в римской клинике, пишет Il Messaggero. Осенью 2023 года у актрисы диагностировали рак поджелудочной железы. Джорджи сообщала, что ее недуг неизлечим.

Элеонора Джорджи родилась в Риме, у ее семьи были английские и венгерские корни. В кино дебютировала в 1970-м в джалло "Черное брюхо тарантула". В дальнейшей фильмографии - порядка семидесяти пунктов, например - "Три мушкетера на Диком Западе" и германо-итальянская экранизация булгаковского "Собачьего сердца" в 1975-м, где Преображенского сыграл Макс фон Сюдов, а у Джорджи была роль Зиночки. Плюс - "Американский дядюшка", "Дон Маттео", "Смерть колдуньи", "Бархатные ручки".

Элеонора Джорджи дважды была замужем за коллегами по цеху - Анджело Риццоли-младшим и Массимо Чиаварро.

Первый парень Джорджи, актер Алессандро Момо, трагически погиб в 1974-м. После чего у Элеоноры начался сложный период с падением в наркотический ад. Спас Джорджи тогда брак с Риццоли, известным кинопродюсером.