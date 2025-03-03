Поклонники не на шутку взволновались, ведь 37-летний Милош Бикович вышел в свет, прихрамывая на правую ногу и опираясь на трость. Как выяснилось, актёр сломал ногу во время очередных съёмок. На этот раз в рамках фильма «Красный шёлк» он во многих сценах отказался от помощи каскадёров, даже с выполнением различных сложных трюков справился самостоятельно. Однако без серьёзных травм всё же не обошлось.

Кроме того, съёмки проходили в достаточно непростых погодных условиях. Сначала актёрам пришлось мириться с холодом на Байкале, а затем с жарой в Китае. К слову, его коллега по цеху Елена Подкаминская призналась, что съёмки действительно были экстремальными. К счастью, с сибирскими морозами ей столкнуться не пришлось, а вот жара в Китае её очень впечатлила. Тогда с аномальными температурами с большим трудом справлялись даже артисты массовых сцен.

Ещё одна интересная деталь связана со знанием иностранных языков для роли. Так, герой Биковича должен был изъясняться не только по-русски. К слову, ему пришлось учить китайский и французский язык. Он признался, что это было ещё то испытание. Однако Милош успешно справился с ним. Кроме того, артист выразил надежду на прокат фильма в Китае, поэтому отмтетил, что знание языка — навык очень важный.

Судя по всему, съёмки были непростыми и с точки зрения самих поворотов сюжета. К слову, свою роль Бикович характеризует так:

«Это смесь Джеймса Бонда, Штирлица и Эркюля Пуаро».

По его мнению, самой яркой сценой стала драка на крыше. Он прокомментировал и перелом ноги. Оказывается, артист получил травму во время одной из сцен на воде. Тогда он прыгнул с лодки, но упал в воду вместо того, чтобы оказаться на земле. Сейчас Милош постепенно восстанавливается и идёт на поправку.