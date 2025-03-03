Скончался советский режиссер и актер Леонид Сикорук

Советский и российский режиссер, сценарист и актер Леонид Сикорук ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

Леонид Сикорук родился в 1937 году. Изначально он получал образование инженера-строителя, однако уже в 1958 году пришел в Новосибирскую студию телевидения кинокорреспондентом и задумался о смене профессионального пути. Профильное операторское образование Сикорук получил во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова. Еще в 1960-х режиссер снял ряд документальных фильмов, а после создал и целый цикл кинокартин для детей, к которым самостоятельно готовил сценарий.

Кроме того, в 1980-х издательство «Наука» выпустило книги Сикорука «Телескопы для любителей астрономии» и «Любительская астрофотография». Рукопись «Физика для малышей» несколько раз переиздавалась. В 2009 году Международный астрономический союз даже присвоил астероиду 8561 имя Sikoruk в честь режиссера.