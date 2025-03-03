Стало известно о смерти актера Джеймса Хотона

Умер Джеймс Хотон, американский актер кино и сериалов, сценарист. Хотон, неоднократный лауреат премии "Эмми", как оказалось, ушел из жизни еще в августе. Но его жена Карен сообщила об этом только сейчас, передает THR.

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Джеймс Хотон умер в возрасте 75 лет от рака. Как пояснила вдова, она просто не хотела "обсуждать тему смерти" мужа всё это время.

Хотон родился в 1948 году в Лос-Анджелесе в семье продюсера классической "Сумеречной зоны", и одно из первых проявлений Джеймса на экране состоялось именно там - в 1962-м.

В дальнейшей фильмографии - более тридцати отметок: "Династия", "Сладкая милашка", "Лодка любви", "Молодые и дерзкие", "Тихая пристань", "Пурпурный людоед".

Кроме того, Хотон был сценаристом более чем 1800 эпизодов "Молодых и дерзких", двух десятков серий "Дерзких и красивых", писал для "Дней нашей жизни" и "Сказок темной стороны".