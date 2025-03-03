Юра Борисов и Анастасия Уколова вошли в топ-20 самых сексуальных актеров и актрис по версии журнала «КиноРепортер»

Журнал «КиноРепортер» опубликовал ежегодный рейтинг самых сексуальных актеров, актрис и эффектных сцен в своем мартовском номере. В подборку вошли «самые привлекательные и чувственные звезды российского кино, эмоционально цепляющие зрителей современного проката». При этом, помимо природной притягательности, оценивалась и актерская игра, и глубина воплощенных персонажей. Возраст же не выступал в качестве критерия отбора или отсева.

Опубликован список самых сексуальных актеров и актрис российского кино
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- Конечно, одних внешних данных, как бы эффектны они ни были, для попадания в наш рейтинг недостаточно,– поясняет главный редактор «КиноРепортера» Мария Лемешева. – Во-первых, актеру или актрисе важно излучать магнетизм, обладать харизмой, а во-вторых – попросту хорошо играть, убедительно раскрывать свою роль. Одним из немаловажных преимуществ является участие в таких кинолентах, которые эмоционально цепляют зрителей. Если все эти критерии соблюдены, то наши журналисты рассматривают артистов как кандидатов в рейтинг.

Благодаря участию в фильме «Сто лет тому вперёд» в список «Самых сексуальных актеров» попал совсем ещё молодой нижегородец, «российский Тимоти Шаламе» Марк Эйдельштейн. Не обошлось и без реутовского парня Юры Борисова: за «Анору» он был номинирован на «Оскар», ну а в список попал за криминальный триллер «Кончится лето».

Не сдаёт позиций и старшее поколение москвичей: в сериале «Первый номер» и лирической мелодраме «Сказки Гофмана» блеснул дерзкий и стильный Евгений Цыганов, да и ветеран кинематографа Сергей Безруков продолжает демонстрировать неизменно прекрасную форму в сериале «Плевако» и военной драме «Воздух».

Что касается прекрасного пола, то, конечно, рейтинг «Самых сексуальных актрис» не обошелся без давно уже утвердившейся в роли секс-символа Юлии Снигирь из Донского (Тульская область). В числе ее последних блистательных ролей - дворянка Свидригайлова в «Преступлении и наказании» и авантюристка Надя в «Золотом дне». Продолжил рейтинг дуэт из сериала «Комбинация» - поволжская столбовая дворянка в лице Елизаветы Базыкиной и пылкая огненная Анастасия Уколова из Пятигорска. Отметили составители рейтинга также шарм и столичную утонченность Стаси Милославской, сыгравшей пламенную революционерку в историческом сериале «Столыпин». Софья Синицына из Мурома запомнилась ролью в откровенном сериале «Чистые», а Нина Здорик из «ядерного» Обнинска запомнилась каждому, кто видел сериал «Ландыши. Такая нежная любовь».

В рейтинге «Самых эффектных сцен»вновь появляется Евгений Цыганов за сериал «Первый номер», сумевший воплотить, вопреки своему брутальному образу, «Самую романтичную сцену».

«Самыми красивыми парами» стали томская красавица Ангелина Стречина с экспрессивным, но миролюбивым молдавским Романом Васильевым в «Любви Советского Союза», а также мужественный Александр Горбатов и невероятно органичная Линда Лапиньш в «ГДР».

Полная версия рейтинг представлена эксклюзивно на страницах мартовского номера журнала «КиноРепортер».

Актеры
Оскар
Воздух
Ангелина Стречина
Марк Эйдельштейн
Линда Лапиньш
Софья Синицына
Стася Милославская
Анастасия Уколова
Роман Васильев
Александр Горбатов
Мария Лемешева
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов