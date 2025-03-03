Опубликован список самых сексуальных актеров и актрис российского кино

Журнал «КиноРепортер» опубликовал ежегодный рейтинг самых сексуальных актеров, актрис и эффектных сцен в своем мартовском номере. В подборку вошли «самые привлекательные и чувственные звезды российского кино, эмоционально цепляющие зрителей современного проката». При этом, помимо природной притягательности, оценивалась и актерская игра, и глубина воплощенных персонажей. Возраст же не выступал в качестве критерия отбора или отсева.

- Конечно, одних внешних данных, как бы эффектны они ни были, для попадания в наш рейтинг недостаточно,– поясняет главный редактор «КиноРепортера» Мария Лемешева. – Во-первых, актеру или актрисе важно излучать магнетизм, обладать харизмой, а во-вторых – попросту хорошо играть, убедительно раскрывать свою роль. Одним из немаловажных преимуществ является участие в таких кинолентах, которые эмоционально цепляют зрителей. Если все эти критерии соблюдены, то наши журналисты рассматривают артистов как кандидатов в рейтинг.

Благодаря участию в фильме «Сто лет тому вперёд» в список «Самых сексуальных актеров» попал совсем ещё молодой нижегородец, «российский Тимоти Шаламе» Марк Эйдельштейн. Не обошлось и без реутовского парня Юры Борисова: за «Анору» он был номинирован на «Оскар», ну а в список попал за криминальный триллер «Кончится лето».

Не сдаёт позиций и старшее поколение москвичей: в сериале «Первый номер» и лирической мелодраме «Сказки Гофмана» блеснул дерзкий и стильный Евгений Цыганов, да и ветеран кинематографа Сергей Безруков продолжает демонстрировать неизменно прекрасную форму в сериале «Плевако» и военной драме «Воздух».

Что касается прекрасного пола, то, конечно, рейтинг «Самых сексуальных актрис» не обошелся без давно уже утвердившейся в роли секс-символа Юлии Снигирь из Донского (Тульская область). В числе ее последних блистательных ролей - дворянка Свидригайлова в «Преступлении и наказании» и авантюристка Надя в «Золотом дне». Продолжил рейтинг дуэт из сериала «Комбинация» - поволжская столбовая дворянка в лице Елизаветы Базыкиной и пылкая огненная Анастасия Уколова из Пятигорска. Отметили составители рейтинга также шарм и столичную утонченность Стаси Милославской, сыгравшей пламенную революционерку в историческом сериале «Столыпин». Софья Синицына из Мурома запомнилась ролью в откровенном сериале «Чистые», а Нина Здорик из «ядерного» Обнинска запомнилась каждому, кто видел сериал «Ландыши. Такая нежная любовь».

В рейтинге «Самых эффектных сцен»вновь появляется Евгений Цыганов за сериал «Первый номер», сумевший воплотить, вопреки своему брутальному образу, «Самую романтичную сцену».

«Самыми красивыми парами» стали томская красавица Ангелина Стречина с экспрессивным, но миролюбивым молдавским Романом Васильевым в «Любви Советского Союза», а также мужественный Александр Горбатов и невероятно органичная Линда Лапиньш в «ГДР».

Полная версия рейтинг представлена эксклюзивно на страницах мартовского номера журнала «КиноРепортер».