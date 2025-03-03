Учитель Юры Борисова рассказал, чего актеру не хватило для «Оскара»

Учитель Борисова, народный артист России, художественный руководитель курса ВТУ имени М.С. Щепкина Владимир Бейлис рассказал, чего не хватило российскому актеру Юре Борисову, чтобы получить «Оскар». Педагога цитируют «Аргументы и факты».

«Искусство — такое дело. Здесь должна быть еще и удача, и стечение обстоятельств», — сказал Бейлис.

Он также признался, что в студенчестве Борисов, как и другие ученики, мечтал об известности и «Оскаре».

«Я эти мечты приветствую», — заявил он.

3 марта прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». Награда досталась американскому актеру Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

После церемонии Борисов и Эйдельштейн станцевали на афтепати «Оскара» под хит «Тату».