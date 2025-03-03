Настасья Самбурская рассказала, почему снималась в плохих сериалах

Настасья Самбурская стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Премьера состоялась 3 марта 2025 года. Актриса пригласила журналистку к себе домой, показала свою двухэтажную квартиру и объяснила, какое отношение к ее покупке имеет Виктор Дробыш и неназванный российский олигарх.

Настасья продемонстрировала коллекцию одежды (в том числе и созданной с рамках собственного бренда), бижутерии и париков, а также шубу, которую «не приходя в сознание» купила в Турции, несмотря на то, что является зоозащитницей, поэтому ей даже стыдно носить эту дорогую вещь.

Настасья рассказала, что страдает от собственной эмоциональной несдержанности, призналась, что этот имидж не мешает ей быть востребованной, но тем не менее она пытается быть более осознанной и уже обратилась к психологу. Самбурская удивилась, что ее считают светским персонажем, потому что давно отказалась от идеи им быть, и рассказала, какую функцию выполняет в шоу «Модный приговор» на Первом канале. Настасья также объяснила, чем светская героиня отличается от народной и почему ей нравится быть второй, а не первой. Она не стесняется сниматься в сериалах и лучшей своей ролью считает Илону в мелодраме «Верни мою любовь».

- Сериал говно, но, как я там играю, достойно уважения, - говорит актриса. – Кто-то же должен сниматься в этих сериалах? Я не могу сидеть без работы и ждать, пока мне позвонят, мне за квартиру надо платить.

Самбурская призналась, что мечтает сыграть у Юрия Быкова (например, в сериале «Метод»), рассказала, как ужасно было сниматься в кино после уколов ботокса, и ответила, как собирается решить проблему получения «Оскара», порадовавшись за номинанта на эту награду Юру Борисова.

Настасья поделилась опытом токсичных отношений с мужчиной-нарциссом (после которых ей пришлось лечиться от депрессии). Причину она видит в своем детстве, в частности, в своем отце, который обесценивал ее чувства и был домашним тираном. Самбурская рассказала, как прошлым летом получила предложение руки и сердца от идеального мужчины, но поняла, что не готова к новому браку, поэтому в ближайшее время не собирается замуж, хотя решила заморозить яйцеклетки на всякий случай.