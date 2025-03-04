Умерла актриса и телеведущая Кэтрин Апанович

Ушла из жизни Кэтрин Апанович. Известной английской актрисе, радио- и телеведущей было 64 года.

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Причиной смерти артистки, отмеченной появлениями в веренице значимых национальных "мыльных опер", стала продолжительная болезнь - без деталей. Об этом сообщает сегодня ITV. Коллеги по каналу информацию подтвердили.

Апанович родилась в 1960-м году, у женщины - польские корни. Карьеру на ТВ начала в одиннадцать лет.

Среди ее актерских работ - "Улица коронации", "Ферма Эммердейл", "Жители Ист-Энда", "Ангелы", "Холлиокс", "Багси Мэлоун" Алана Паркера с Джоди Фостер и другие проекты.