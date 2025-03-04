Джеймс Кэмерон высказался о победе Зои Салданы на «Оскаре»

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон прокомментировал победу Зои Салданы на «Оскаре»-2025. Постановщик «Аватара» заявил, что всегда считал девушку одной из самых талантливых актрис в мире по съёмкам в своей гигантской франшизе.

Кэмерон отметил, что Зои не только талантливая актриса, но и большое напоминание, насколько важны для Голливуда иммигранты.

Я был так счастлив видеть, как Зои признали актрисой мирового класса, хотя мы в семье «Аватара» знали об этом уже давно. Её речь была благородным напоминанием о том, что семьи иммигрантов приносят в США и в Голливуд.

Зои Салдана победила на «Оскаре»-2025 в номинации «Лучшая женская роль второго плана» с ролью в фильме «Эмилия Перес». Подробнее о других победителях можно почитать в нашем отдельном материале.