Меган Маркл рассказала, какую вещь со съемок в «Форс-мажорах» она сохранила

Жене принца Гарри, актрисе Меган Маркл удалось сохранить одну вещь со съемок в «Форс-мажорах». Соответствующее интервью приводит журнал People.

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43-летняя знаменитость призналась, что не смогла окончательно распрощаться с гардеробом своей героини в сериале.

«У меня до сих пор есть юбка-карандаш из первой серии! Это единственное, что я сохранила», — заявила она.

Известно, что Маркл снималась в «Форс-мажорах» до седьмого сезона и покинула проект в 2018 году из-за начала отношений с сыном принцессы Дианы. В сериале нынешняя супруга принца Гарри играла Рэйчел Зейн — дочь известного адвоката, которая стала юристом.

В феврале сообщалось, что маленький город в Испании неожиданно прославился благодаря скандалу с Меган Маркл.