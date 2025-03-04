Успех Кирана Калкина довел его брата Маколея до слез

Американский актёр Маколей Калкин, наиболее известный по роли Кевина в рождественской комедии «Один дома», рассказал о своих эмоциях после победы родного брата на премии «Оскар».

Маколей признал, что смотрел только номинацию, в которой был представлен Киран Калкин. Он был уверен в победе брата.

Только награждение за лучшую роль второго плана — это единственное, что я смотрел… Я заплакал. И сказал: «Увидимся позже».

В этой номинации Киран Калкин опередил российского актёра Юру Борисова. Фильм «Настоящая боль» также претендовал на награду за лучший оригинальный сценарий, но уступил Шону Бейкеру и «Аноре».