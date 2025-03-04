От скромницы к «Оскару»: как 25-летняя Майки Мэдисон покорила Голливуд

В этот понедельник жизнь 25-летней Мэйки Мэдисон изменилась раз и навсегда, ведь некогда застенчивая девочка из большой семьи даже не могла представить себя на легендарной сцене в театре «Долби». Тем более, когда речь идёт о борьбе за заветную статуэтку в номинации «Лучшая актриса» с Деми Мур, Синтией Эриво и другими яркими звёздами. Но почему именно роль характерной Аноры откликнулась в сердцах миллионов зрителей и как девушке удалось передать весь трагизм отчаянного положения? Давайте начнём с истоков!

Девочка из семьи психологов

Майки или Микаэла Мэдисон Росберг родилась 25 марта 1999 года в солнечном Лос-Анджелесе в семье профессиональных психологов. Отец занимался лечением больных шизофренией, а мама сделала акцент на детской психологии. Большинство её предков — евреи-ашкеназы. Но несмотря на психологическую подкованность и гармоничную атмосферу в семье, будущая звезда росла очень застенчивой и вряд ли могла себе представить выступления на многомиллионную аудиторию.

У Майки также трое старших братьев и сестёр и младший брат (всего четверо), так что она явно никогда не ощущала себя забытой или одинокой. Огромную любовь девочка питала к лошадям, поэтому с самого детства упорно занималась верховой ездой. Но в будущем ей пришлось поставить крест на карьере наездницы. Так откуда же зародилась тяга к киноиндустрии?

После энергозатратных встреч с пациентами отец Майки каждый вечер смотрел с дочерью хотя бы один фильм. Так что свой кинематографичный вкус она воспитывала с самых ранних лет. К моменту окончания средней школы одна из её сестер вышла замуж за киносценариста, и так юная выпускница лишь закрепила своё желание попасть в эту индустрию. Но как ей удалось? Идём дальше!

От короткометражек до «Однажды в Голливуде»

Великое начинается с малого и Майки это отлично осознавала. Поэтому её карьера началась в 2013 году со съёмок в короткометражных картинах. Будучи 14-летним подростком она сыграла дочь в мини-драме Пола Торреса «Выход на пенсию», а в «Шкатулке Пани» ей уже досталась главная роль.

Дебют в полнометражном кино случился три года спустя в драме Терри Сандерса «Лиза, Лиза, небеса серого цвета». И с этого момента понеслось! Уже в 2016-м Майки сыграла одну из центральных ролей (Макс Фокс) в комедийно-драматическом сериале «Всё к лучшему», который шёл 5 сезонов. Параллельно она перевоплощалась в яркую Никки в многосерийной детективной комедии «Типа моя жена», где также играла Ума Турман. Видимо, там её и заприметил Тарантино!

В 2018-м в её послужной список добавилась криминальная драма Энтони Мэндлера «Монстр» и работа Марка Пеллингтона «Ностальгия». Первый успех и узнаваемость ей принесла последняя лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», которая буквально стало трамплином к знакомству с элитой индустрии. Кто же мог подумать, что всего спустя 8 лет она обойдёт многих суперзвёзд в борьбе за самую весомую награду в кино. Фанаты ужасов также оценили игру Майки в новой адаптации «Крика», где сыграли и Мелисса Барерра, Джек Куэйд, Дженна Ортега и Нив Кэмпбелл.

Время блистать

Именно конец 2023-го и 2024-й стали лучшими годами в кинобиографии юной звезды. За неделю до Нового года фильмография Мэдисон стала богаче на роль Ривер в криминальной драме Эммануэль Пикетт «Спасая души». А 19 июля 2024 года на Apple TV+ состоялась премьера мини-сериала «Леди на озере», где Майки сыграла Джудит Вайнштейн. Как вы уже могли понять, простые и понятные роли абсолютно не для неё!

Конечно, главным триумфом и самой нашумевшей лентой стала драма Шона Бэйкера «Анора». Девушка из благополучной семьи сыграла брошенную родителями танцовщицу стрип-клуба, которая пытается найти своё место под солнцем, работая стриптизёршей. Знакомство с сыном русского олигарха в исполнении Марка Эйдельштейна становится её тем самым шансом на счастливую жизнь, но юный Ваня разрушит её мечту стать новой «Красоткой».

Родителей также сыграли наши звезды — Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, а в образе одного из охранников предстал трогательный Юра Борисов. Проникновенная и чувственная история, не лишённая драмы, трагизма и сумбурного юмора в духе «Брата-2». Неоднозначная, но очень искренняя картина сначала покорила критиков на 77-м Каннском кинофестивале и была удостоена «Золотой пальмовой ветви».

В январе 2025 года Майки претендовала на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле или комедии», но награда ей не досталась. Зато Мэдисон завоевала британскую премию BAFTA и самую заветную статуэтку «Оскар». Интересно, какие же проекты ждут её впереди?

Что на любовном фронте?

О личной жизни оскароносной звезды ничего не известно, но, видимо, Майки не намерена афишировать эти моменты своего пути. В свободное от работы время она занимается волейболом и отдыхает, блуждая по бутикам. Как нам это знакомо!