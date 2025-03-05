Опубликован список любимых актрис российских зрителей

Артистка Любовь Аксенова стала любимой актрисой россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики онлайн-кинотеатра KION.

© кадр из сериала «Почка»

KION провел опрос среди россиян к Международному женскому дню. В опросе приняли участие 2000 респондентов – мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. Россияне поучаствовали в выборе любимой актрисы из списка, в который были включены 17 женщин, в том числе Любовь Аксенова, Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Анна Чиповская и другие.

Самой популярной оказалась Любовь Аксенова – ее выбрали 16% опрошенных. Второе и третье место – у Юлии Пересильд (14%) и Светланы Ходченковой (13%). Четверть участвовавших признались, что узнали Аксенову по сериалу «Мажор» (26%) и 19% — по оригинальному сериалу KION «Почка». Актриса также играла журналистку Юлию Пчелкину в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

Участники опроса также рассказали, что больше всего их привлекает в героинях российских фильмов и сериалов. 46% отметили приятную внешность, 36% проголосовали за женственность. Причем привлекательная внешность — наиболее значимый признак для мужчин (50%). Женщины, в свою очередь, отметили самостоятельность и независимость (47%) и дерзкий характер (21%).

По результатам опроса, приуроченного к Международному женскому дню, выяснилось, что почти 70% респондентов отмечают 8 марта. Для 53% опрошенных этот праздник означает день женственности и красоты, для 40% — день весны.