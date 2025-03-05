Никита Панфилов рассказал о съемках второго сезона сериала «Акушер»

История военного врача Глеба Каверина, который волею судьбы стал акушером, покорила зрителей канала НТВ. Сыгравший его Никита Панфилов создал яркий и харизматичный образ. Брутальный, сильный, ироничный, бесстрашный и в то же время удивительно мягкий и нежный – в каждой серии он раскрывался с новой стороны.

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А медицинская тема, щедро приправленная детективом, юмором и романтикой, оказалась по вкусу самым разным зрителям. Особенно нижегородским – ведь местом действия истории стал Нижний Новгород, и в кадре постоянно были нижегородские набережные и улицы, а также великолепные виды города с высоты.

Перинатальный центр, где происходят события, сыграл загородный отель «Чайка», расположенный на берегу Оки в Дзержинске. Получилось так убедительно, что в Нижний Новгород поехали рожать со всех регионов.

Такой успех не остался незамеченным, и канал НТВ решил продолжить эту историю. Десять из 100 смен съёмочная группа провела в Нижнем Новгороде. Нам удалось побывать на съёмках и побеседовать с Никитой Панфиловым, который приоткрыл нам завесу тайны над новым сезоном.

Воплощение мечты

– Никита, в детстве вы мечтали стать врачом. И вот пожалуйста – Глеб Каверин. Можно сказать, что это сбывшаяся мечта?

– Да, наверное. Моя профессия – это вообще воплощение мечты. В ней можно прожить много жизней. Я мечтал быть полицейским и сыграл его, мечтал стать врачом – и его играю. Что хотел, то я и получаю.

– Зрители мечтали увидеть продолжение «Акушера». И вот через три года их мечта сбывается. А сколько времени прошло между событиями первого и второго сезонов?

– Месяцев восемь, так что мы снимаем сейчас 2022 год.

– Ваш герой – резкий, дерзкий, с пренебрежением к законам и правилам. На ваш взгляд, врач действительно может быть таким – и морду набить, и закон преступить, пусть и для благой цели?

– Конечно, может. Да, у них другой мир, но ничто человеческое им не чуждо. Я знаю много прекрасных врачей, которые к тому же смелые и отзывчивые люди. И для блага пациента они могут закрыть глаза на правила. Это нормально.

– Увидев вас в роли Каверина, зрители, а особенно зрительницы, были поражены тем, как ловко и нежно вы управляетесь с младенцами. А ведь в кадре практически новорождённые. Где вы научились так идеально держать малышей? Они у вас на руках и успокаиваются, и довольные.

– Так я ж папа, и не один раз! У нас с женой каждый раз были партнёрские роды, и каждый раз я всем, чем могу, ей помогаю и присутствую при родах. Я их зачал – я их и родил! Так что опыт в обращении с новорождёнными у меня большой и самый настоящий.

Только правда

– Это чувствуется, и это и покоряет зрительниц. Как и те эмоции, что вы дарите своему герою, когда ему приходится мгновенно решать, что предпринять в сложной ситуации. Каждая история родов, которая показана в фильме, драматичная и сложная, а иногда и трагичная. А какие из этих историй настоящие и попали в фильм из жизни?

– Ни одну из показанных историй авторы сценария из головы не выдумали. Каждая из них была, и она уникальная. Но та, что рассказывает про роженицу, которая сама себе сделала кесарево в гараже, самая невероятная. Правда, она произошла в Мексике: Инес Рамирес из деревни Рио-де-Талеа стала первой в мире женщиной, которая сама сделала себе кесарево сечение – в одиночку, без анестезии, кухонным ножом. Она никак не могла родить своего шестого ребёнка и решилась на операцию самой себе, под стаканом текилы вместо анестезии. Выжили и она, и ребёнок. Истории про грибы в желудке и эффект пивоварни – тоже правда и тоже интересно. Я и сам не знал о таких случаях.

– Сложность фильмов про врачей – когда показывают операционную, все в масках, и играть остаётся только глазами. Как тут передать весь спектр эмоций?

– Можно сыграть и глазами. Возьмите животных – они ничем не играют, а им веришь. И с ними сложно соперничать. Когда мы снимали «Пса», я в этом сто раз убедился. Собака – идеальный партнёр, настоящий артист!

– Перед съёмками второго сезона вы полностью пересмотрели первый. Что вы увидели там, чего не замечали, пока в нём снимались?

– Столько лет прошло – нужно было освежить всё в памяти. Мы смотрели вместе с женой – ей понравилось, и слава Богу. А я в основном смотрел, как и что я делал, какие слова говорил, там же куча всяких придумок, особенно тех, что произошли на площадке. Для меня это очень ценно. Оказалось, что и режиссёр наш, Денис Карро, его пересмотрел, да и все, кто вернулся к своим ролям.

– Кстати, про партнёрш. Судя по тому, что есть в Сети про новый фильм, там буквально все героини беременны!

– Да, женщин много, все руководящие и все беременные, и у Каверина всегда вопрос: его ребёнок или нет? И открою страшную тайну – Елагина тоже забеременеет. Так что у нас в сериале все беременные… кроме Каверина, – смеётся Никита.

– Для мужской части аудитории ностальгия была после кадров с мотоциклом «Урал», на котором ваш герой так лихо летал по городу. А на площадке сегодня кого-то ждёт легендарная «Волга ГАЗ 21». Судя по всему, это продолжение любви Каверина к ретро-транспорту?

– В прошлый раз съёмки шли летом, а сейчас зима – ну не могу же я зимой на «Урале», холодно, пришлось Глебу «Урал» на «Волгу» поменять! Но секретов её я не расскажу, скажу лишь, что каверинский автомобиль не простой – у него всё немножечко странное! Мы его из Москвы пригнали, – хитро улыбается актёр. «Зимой в Нижнем потрясающе красиво. Но холодно!» – Никита Панфилов.

Отпечаток жизни

– Для нижегородцев один из главных плюсов сериала – шикарные съёмки любимого города. А какие из наших локаций мы увидим на этот раз?

– Нижний потрясающе красивый, шикарный город! Особенно холм, откуда можно смотреть на закат, река – это сказка. Конечно, зимой всё по-другому, не так эффектно. С реки было на кораблике просто потрясающе. А сейчас слишком холодно для красот и романтики. Но в наш «перинатальный центр» мы вернулись, там и зимой очень красиво. И тут, на набережной, тоже.

– Вы вернулись не только в Нижний, но и к знаменитому паричку, который всегда обсуждают. Не проще было Глеба обрить?

– Нет, тут же не в этом фишка. Я могу играть лысым, но зачем? Неинтересно смотреть на актёра, который выглядит одинаково в 15 сериалах и играет одну и ту же роль. Как тут зрителям-то запомниться? Парик, конечно, это не совсем удобно, но даёт возможности показать героя. Мне и в линзах приходилось сниматься – каждый день их надевать с непривычки куда сложнее парика.

– Вы всем своим героям придумываете не только образы и истории, но и смешные фразочки. Любимые присказки Глеба Каверина типа «Ну дела: старушка двойню родила» – это по сценарию или ваше?

– Моё! Вернее, моё с утверждения режиссёра. Я ему предлагаю – он что-то утверждает, что-то нет. Я в такие моменты очень расстраиваюсь, но что поделать! Но я его на многие фразочки склонил. И новые будут в следующем сезоне – это я вам обещаю. У меня было два года подумать, чтобы понять, как говорит и как ведёт себя Каверин.

– А вы встречали таких людей, как он? Кто-то стал для вас образцом?

– Конечно. Вот совсем недавно, причём здесь, в Нижнем Новгороде. Пришлось мне пообщаться с местным костоправом, он очень похож на моего Каверина. Я прямо улыбался, глядя на то, как он говорит. Это было круто. За людьми вообще очень интересно наблюдать. У них у каждого жизнь, а жизнь всегда накладывает отпечаток и дарит свои словечки. У каждого из нас есть свои слова-паразиты, просто мы их не замечаем – мы с ними живём. И Каверин не исключение. Фразы для него я собирал по своим друзьям, и походку для него взял у друга. И, конечно, встречал я в жизни военных медиков. Это частая история. У меня среди них много знакомых, и всегда можно с ними поговорить, узнать, как и что на самом деле они чувствуют, как живут, что думают. И всё это вы увидите в новом сезоне. Надеюсь, что нам будет, чем удивить зрителей!

– Ваш герой очаровывает всех женщин. На ваш взгляд, что для этого нужно?