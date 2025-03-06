Светлана Листова рассказала, как стала актрисой

Второй сезон сериала «Котострофа» вышел на телеканале СТС. Роль главной героини Тамары в проекте исполнила Светлана Листова. «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой.

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— Светлана, первый сезон «Котострофы» завершается тем, что вся семья Мягковых после удара молнии начинает слышать кота. А в вашей жизни есть место чуду?

— Конечно, чудеса случаются с нами каждый день, но мы не всегда их так называем. Я считаю, что у меня хорошо развита интуиция. Порой мне снятся вещие сны. Но это не сверхспособность.

— Ваша героиня Тамара поддерживает мужа Михаила (в этой роли Михаил Трухин) в непростой жизненный период. Как легче переживать трудности?

— Они происходят каждый день, что скрывать. Единственный выход — относиться ко всему с юмором. Я всегда говорю, что все равно все будет хорошо, завтра будет лучше, чем вчера. Этому меня научила мама, которая в свое время сильно заболела и практически не ходила, заново училась этому. Желание жить этой великой женщины и уверенность, что мы со всем справимся, приучили меня: во-первых, быть ко всему готовой, во-вторых, не опускать руки, а все время придумывать, как исправить ситуацию.

— Как вы сами относитесь к братьям нашим меньшим? Как поживает кошечка, которую завели после съемок в «Котострофе»? Не хотите ли обзавестись и собакой?

— Прекрасно поживает. Мы с мужем (художником Артемом Демидовым. — «ВМ») даже подумываем завести вторую. Правда, я вздрагиваю от мысли, какой бардак они разведут. И собаку хочется. Мы даже присматривали за соседской дней пять, пока они уезжали. Но мы оба работаем в кино, нам нужно уезжать в экспедиции на месяц или два. А с собакой надо постоянно заниматься. Так что довольствуемся дворовым «контактным зоопарком» — построили домики для птичек, куда прилетают синички, к нам забегают две кошки и собака, которых мы подкармливаем...

— В прошлом году вы собирались сыграть свадьбу. Все получилось, как задумано?

— Пока еще собираемся. Мы хотели расписаться в Год семьи. Но было огромное количество работы. А у меня еще не было опыта замужества, так что свадьбу хочется самую красивую и необычную. К такому за три дня не подготовишься. Хочется устроить праздник для родителей и близких.

— На кинематографический путь вы ступили в зрелом возрасте. Не жалеете, что не пошли учиться в театральный изначально?

— Я не уверена, что после театрального университета снималась бы. Думаю, мой путь был предложен мне свыше. В детстве я мечтала о спортивной карьере, но из-за травмы вынуждена была от нее отказаться. Случайно попала в КВН. Потом работала на телевидении в Краснодаре. И только в 38 лет решила поменять свою жизнь и переехать в Москву.

— Почему это произошло?

— Как-то мне предложили записать пробы: «Вы фактурная. Мы видели вас в КВН. Не хотите в кино? » И я это сделала, отправила. Меня пригласили на следующий этап. Я сказала, что могу быть в Москве завтра утром, на что услышала: «А, вы не из Москвы... Мы вам перезвоним». Так было несколько раз. И я поняла, что что-то упускаю. Собралась и переехала. А потом, постепенно, здесь начали открываться совсем другие двери.

— Расскажите, какие качества цените в себе и в других людях? А какие не выносите?

— Ценю трудолюбие, ответственность (что редко в нашей профессии), доброту и честность. Ненавижу хамство и пассивность, леность.

— Чему хотите научиться в 2025 году?

— Максимально получать опыт в актерском мастерстве на съемочной площадке от режиссеров, партнеров, команды. Хочу развиваться как женщина. Научиться готовить больше вкусностей, например блины, которые отлично печет мой муж. У меня много желаний!

ДОСЬЕ

Светлана Листова родилась 29 мая 1980 года в Краснодаре. Окончила Кубанский государственный аграрный университет, затем — Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Играла в команде КВН. Работала на телеканале «Кубань 24». Дебютировала в 2018 году в фильме «Ночная смена». Сейчас в ее фильмографии более 55 ролей в кино и сериалах.