Актер Чеботарев рассказал о новом сериале «Цыгане. Улица Шекспира»

Зритель найдет в сериале «Цыгане. Улица Шекспира» ответ на вопрос, что можно назвать домом, а также узнает о качествах цыган, заявил НСН Дмитрий Чеботарев.

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Актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший главную роль в сериале «Цыгане. Улица Шекспира», рассказал корреспонденту НСН, что многое знал о цыганах, однако никогда не изучал цыганский язык, что стало главной сложностью в подготовке к роли.

Проект онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской компании «Среда» выходит с 6 марта, светская премьера прошла накануне в Москве. Криминальная драма, которую в Okko ранее назвали главной премьерой месяца, расскажет историю успешного московского адвоката, когда-то изгнанного из цыганского табора. Главный герой в исполнении Чеботарева вынужден вернуться домой, чтобы спасти из тюрьмы дочь, о существовании которой он раньше не подозревал. Как отметил Чеботарев, который и сам имеет цыганские корни, цыган отличает азарт, страсть и особое чувство слова.

«Отсылки на Шекспира очень прозрачны. Любой человек, кто знает хотя бы фабулу "Ромео и Джульетты" это считает. Мой герой был изгнан из табора, всячески пытался вытравить из себя цыгана, даже имя поменял. Как оказалось, от себя не убежишь. Персонаж по ходу истории отвечает на вопрос, что можно назвать домом. Для съемок пришлось обучаться верховой езде, танцу. Однако самое сложное - цыганский язык, я не смог найти никаких точек соприкосновения с известными мне языками. Во мне есть цыганская кровь, в жизни часто сталкивался с цыганами. Среди качеств, которые их отличают – чувство слова, чувство семьи, азарт, страсть и любовь. Цыгане соблюдают законы, когда им это нужно и выгодно. Бизнес они ведут с огоньком», - уточнил он.

В свою очередь актриса Карина Муса, исполнившая в сериале роль Розы, тоже подтвердила корреспонденту НСН, что в новом сериале зритель увидит отсылки к Шекспиру.

«Шекспир пропитан кровью, страстью, болью, что очень коррелирует с цыганской темой. В сериале запрятано много отсылок к Шекспиру. Например, в образе Игоря Золотовицкого (в сериале Червоня, отец главной героини - прим. НСН), на мой взгляд, много от «Ричарда III». Это повторяющиеся сюжеты, которые настолько знаковые и основательные, что мы все время проводим параллели. У нас будет и сказка, и быль, надеюсь, это найдет отклик. Понятно, что тема сложная, не близкая нам, но, мне кажется, тем она интереснее, зритель с головой погружается в новое пространство», - пояснила она.

Как добавила собеседница НСН, ее героиня в сериале воплощает образ женщины-матери, которая готова отстаивать свои интересы несмотря на порядки в цыганском таборе.

«Я прочитала текст, героиня в меня проникла, и не приходилось специально искать образ. Мы с ней срослись на время съемок. Роза для меня - женщина-мать, которой хватает внутреннего огня, дерзости идти против системы, против своего мужа, лишь бы защитить детей, сделать так, чтобы воцарился мир в семье. Для Розы нет разделения на два табора, все цыгане – ее семья. У женщин в цыганском таборе гораздо меньше возможностей и прав, при этом Роза все время отстаивает свои права, хотя каждая такая попытка может плохо для нее закончится. Несмотря ни на что она очень мудрая, цельная и сильная, что меня в ней и подкупает», - заявила Муса.

Ранее режиссер проекта Данил Чащин в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что изначально воспринял идею скептически, однако после погружения в материал понял, что это универсальная история о поиске дома и семейной теме. По его словам, сериал «Цыгане. Улица Шекспира» не имеет ничего общего с «Кармелитой», хотя проекты и роднит колорит.