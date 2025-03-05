Актер Александр Метелкин рассказал о съемках с Никитой Кологривым

Актер Александр Метелкин, известный по сериалу «Перевал Дятлова» и фильму «Летучий корабль», рассказал о съемках с Никитой Кологривым. Его слова передает издание «Комсомольская правда».

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Метелкин, который сыграл Ивана-царевича в картине «Царевна-лягушка», признался, что давно знаком со звездой «Слова пацана», ставшим одним из самых популярных актеров 2024 года.

«Никита — мой друг, с которым я много-много лет знаком. На площадке все угорают, когда мы вдвоем. Нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, всегда весело. Конечно, выполняя все задачи, которые ставит режиссер», — заявил Александр.

Ранее стало известно, что в ГИТИСе учредили стипендию для актеров имени Никиты Кологривого.