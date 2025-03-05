Умер кинопродюсер Илья Шерстобитов

Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Института кино и телевидения (ГИТР).

"В нашей памяти он навсегда останется добрым другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером. Приносим соболезнования родным и близким. Он был предан искусству, любил свою профессию и учил этому своих студентов. Для всех нас это невосполнимая потеря", - говорится в сообщении.

В ГИТР отметили, что Шерстобитов посвятил всю свою жизнь работе над кинопроектами, которые находили отклик как у зрителей, так и у критиков. Он умел соединять художественное видение и четкую организацию процесса, и в его работах всегда прослеживалась глубина и оригинальность.

"Он верил в силу кино как инструмента диалога, вдохновлял коллег, поддерживал молодые таланты и никогда не боялся экспериментировать", - добавили на сайте института.

Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов. В их числе - "Шаги", "Каникулы президента", "Вспоминая тебя", "Венец творения" и другие. Он также занимался режиссурой и написанием сценариев.