Церемония вручения премии «Оскар» ежегодно привлекает внимание зрителей не только благодаря наградам и выступлениям лауреатов, но и неожиданным моментам, которые становятся предметом обсуждений в СМИ и соцсетях.

Одним из таких эпизодов стал поступок Эдриана Броди. Получая премию за лучшую мужскую роль, актер неожиданно остановился на пути к сцене, выплюнул жвачку и кинул ее своей девушке. Этот жест вызвал удивление публики и стал одним из самых обсуждаемых моментов церемонии.

От скромницы к «Оскару»: как 25-летняя Майки Мэдисон покорила Голливуд

Другой случай произошел на красной дорожке: Анна Шевчук, жена актера Юры Борисова, привлекла внимание прессы, но не благодаря эффектному выходу, а из-за своих действий. Игнорируя присутствующих знаменитостей, она начала фотографировать свои туфли, что также не осталось незамеченным.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.