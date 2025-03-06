Алексей Герман раскритиковал высказывание Сарика Андреасяна о Тарковском

Российский режиссёр Алексей Герман-младший, сын классика Алексея Германа-старшего, гневно высказался о скандальной речи Сарика Андреасяна, попавшей вчера в Сеть.

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В ней, напомним, Андреасян, автор комедии "Тот самый Карлосон!" и сериала "Чикатило", заявил, что "ненавидит" Андрея Тарковского, считая его фильмы "плохими" и "ужасными", а заодно нецензурно ругался, общаясь со студентами известного киноколледжа № 40. Впоследствии Сарик написал в своём Telegram-канале, что, по-его мнению, из таких студентов "вырастают либералы, которые ненавидят свою страну", не пояснив, однако, почему он так решил.

"Сарику Андреасяну не стоит говорить такие вещи, потому что он сейчас снял коммерческий фильм "Война и музыка", который в прокате прошел не очень хорошо, а авторский фильм "Воздух", который не позиционировался как коммерческий проект, собрал гораздо больше денег", - заявил НСН Герман, подчеркнув, что режиссёр не имеет права оскорблять своих коллег и говорить в таком тоне. "Это пошло, это мерзко, это выглядит жалко", - добавил Герман, отметив, что режиссёр также должен иметь уважение к великим творцам, каким и был Тарковский.

Тем более что всё творчество Андреасяна "не стоит и пяти минут" любого его фильма.

Слова Андреасяна вызовут в его адрес только смех, подытожил Герман, назвав высказывание "идиотическим и вредным для самого Сарика".