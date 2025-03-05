BadComedian высказался о скандальной лекции Андреасяна у студентов

В Московской международной киношколе произошел конфликт между студентами и кинорежиссером Сариком Андреасяном, который был вызван обсуждением фильма «Анора», режиссера Андрея Тарковского и фестивального кино. В результате скандала режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов. Видеоблогер, обозреватель кинофильмов, актер кино, ведущий YouTube-канала BadComedian Евгений Баженов рассказал «Вечерней Москве», почему Сарик Андреасян имеет право на такое мнение.

По его словам, кто угодно имеет право на свое личное мнение, в том числе кинорежиссер Сарик Андреасян.

Каждый человек, будь он Квентином Тарантино, немецким режиссером Уве Боллом, который снимал всякий треш, или зрителем этих фильмов, имеет право на свое мнение. В этом нет ничего страшного. Каждый может говорить, что угодно, — считает блогер.

Он отметил, что Сарик Андреасян всегда имел такое мнение, поэтому неудивительно, что он высказал его вновь на встрече со студентам в Московской международной киношколе.

Несколько лет назад мы записывали подкаст-обсуждение конфликтов, и он выражал свою нелюбовь к авторскому кино и Андрею Тарковскому. Важно отметить, что Андреасян и не снимает артхаусное кино. Справедливо сказать, что он снимал беременных, карликов, но никогда не снимал дикий артхаус. Поэтому в этой ситуации хотя бы нет лицемерия с его стороны, — объяснил Баженов.

Обозреватель кинофильмов подчеркнул, что если известный человек выражает мнение, которое отличается от общественного, он должен быть готов к негативной реакции.

Здесь стоит вопрос в реакции. Люди, которым нравится «Анора» и фильмы Тарковского, будут недовольны. Это логично, нужно быть к этому готовым, — считает собеседник «ВМ».

Между тем фильм «Анора» и его каст получили четыре «Оскара» — за «Лучший монтаж», «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», а американская актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль, победила в номинации «Лучшая актриса».