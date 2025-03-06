Степан Девонин рассказал о карьере в кино

Продолжается кинопрокат спортивного семейного фильма «Капитан Крюк». «Вечерняя Москва» побеседовала с актером Степаном Девониным, сыгравшим в нем роль спонсора детской хоккейной команды.

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Сюжет новой ленты строится вокруг некогда успешного хоккеиста, ставшего спортивным агентом, Никиты Крюкова — Крюка (Роман Курцын), который вынужден вернуться на малую родину. Мужчина берется тренировать детскую хоккейную команду, где занимается его сестренка Женя (Ева Смирнова). Капитан команды Егор (Марк-Малик Мурашкин) — сын Виктора, которого и сыграл Степан Девонин.

— Степан, эта лента — отчасти полнометражное продолжение сериала «Крюк», снятое для более широкой аудитории. Как считаете, послесловия и предыстории могут быть интереснее оригинала?

— По-моему, не стоит сравнивать. Каждое произведение самодостаточно. Оно не должно опираться на то, что было раньше или будет потом. Режиссер, создавая свою работу, не хочет оглядываться на другие. Зрителю же важно увидеть, узнать себя в героях, чтобы полюбить их. Все остальное, мне кажется, не существенно.

— Ваш Виктор хотел бы быть приятелем Крюка, но по сути он его соперник. Почему отношения «друг–враг» живучи?

— Здесь не совсем такие отношения. Виктор и Крюк знакомы с детства. Мой герой ходил в спортивную секцию, но там у него ничего не получилось. Зато он стал самым богатым человеком в городе, занимаясь переработкой мусора, ведь в этой сфере крутятся большие деньги. Главному герою он необходим сначала как спонсор команды. А Виктору нужен тренер для сына, в котором отец видит отличного хоккеиста.

— Главная героиня — девочка, которая стремится в мужской спорт. Как относитесь к гендерному делению занятий и специальностей?

— Я считаю, что стоит заниматься тем, что тебе нравится и получается, независимо от пола. В любом деле важен профессионализм.

— Как вы сами вышли на актерский путь?

— Не сразу. Мама хотела, чтобы я стал врачом. Я решил, что буду лечить животных. А в театральный поступил случайно. Год проучился в ветеринарной академии и, сам не знаю почему, подумал: «А не стать ли мне артистом?» Ходил по вступительным, где мне подсказали, что выучить: басню, стихотворение... В Театральном институте имени Щукина дошел до третьего тура, но поступил в Школу-студию МХАТ. Считаю это чистой случайностью. Произошло это не потому, что я очень талантлив, а потому, что так звезды сошлись.

— Представления о том, как будет проходить обучение, от реальности отличались?

— После ветеринарной академии, где нас муштровали и натаскивали преподаватели, я долго не мог поверить в то, что бывают педагоги, как в школе-студии. Такие, которые сразу и наставники, и друзья: Видмантас Юргевич Силюнас, Инна Натановна Соловьева и другие. Я был потрясен их совершенно особенным отношением к студентам. Оказывается, можно не просто обучать, а делать это так, чтобы заинтересовать их предметами. Я, деревенский мальчик, был поражен, когда пришел в школу-студию и увидел рядом очень известных артистов — моего мастера Алексея Геннадьевича Гуськова, Константина Аркадьевича Райкина, которые говорили с нами на живом современном языке. Это самое удивительное и важное, что было со мной в школе-студии.

— В одной из первых киноработ — диптихе «Шапито-шоу» Сергея Лобана — вы играли вместе с Петром Мамоновым. Каким его запомнили?

— Здорово было с ним познакомиться! Петр Николаевич — настоящая рок-звезда, причем мирового масштаба. На тот момент, когда снималось «Шапито-шоу», уже вышел фильм «Остров», и Петр Николаевич приехал на площадку кинозвездой. Был довольно вредным: при нем нельзя было слушать свою музыку, громко разговаривать... Он был очень требователен к тексту. К нему трудно относиться однозначно — Петр Николаевич был очень сложным, гениальным человеком.

— Вспоминая сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», какую вещь из детства вы хотели бы вернуть, чего сейчас нет?

— Никакую. Я хочу, чтобы все развивалось и двигалось дальше. Например, я не люблю фотографироваться — это память мне непонятная и не нужная. Я не хочу оглядываться назад, хочу жить дальше. Прошло уже почти шесть лет, как умер мой отец. И мама, когда я к ней приезжаю, все время зовет меня на его могилку. А я не хочу. Потому что отец жив в моих воспоминаниях. Я не хочу, чтобы в моем сознании он стал просто... надгробием. Дорогие нам люди живут в наших воспоминаниях, а фотографии и памятные вещи словно разрушают их.

— О чем вы сегодня мечтаете?

— Я мечтаю о том, чтобы никто из моих близких не болел. При этом понимаю, что, к сожалению, эта мечта несбыточная. Хотел бы, чтобы мои дед и бабушка, которым уже 86 и 81 год, пожили еще и были на своих ногах. Слава богу, пока это так. Но вообще я уже достиг того возраста, когда приходит осознание действительности и ты говоришь себе: будь как будет, и станем с этим как-то справляться.

ДОСЬЕ

Степан Девонин родился 12 августа 1986 года в поселке Верхнеднепровский Смоленской области. В 2008 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Алексея Гуськова и Михаила Лобанова. Награжден призом «Кинотавра» и номинирован на премию «Ника» за «лучшую мужскую роль» в фильме «Сердце мира» (2018). В его фильмографии около 60 ролей в кино и сериалах. Играл на сцене театра «Сатирикон», Александринского театра. Участвует в написании сценариев. Женат на режиссере Наталии Мещаниновой. Пара растит дочь Александру.

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