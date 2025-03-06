Умер кинодраматург и сценарист Владлен Логинов

3 марта в возрасте 95 лет ушел из жизни советский и российский историк, специалист по истории Октябрьской революции и Гражданской войны, кинодраматург, сценарист, член Союза кинематографистов России Владлен Логинов.

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Об этом сообщили в пресс-службе профобъединения.

Владлен Логинов - автор более чем четырехсот научных исследований и книг. В 1980-1991 гг. - профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Широкую известность получил трехтомник автора, посвященный жизни и деятельности В.И. Ленина.

Логинов - сосценарист художественных и документальных фильмов "Доверие" (с Кириллом Лавровым в роли Ленина, производство СССР и Финляндии), "Чичерин", "Николай Бухарин", "Две строчки мелким шрифтом" - с Шакуровым и Кадочниковым, "В.И. Ленин. Страницы жизни".