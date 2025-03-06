Звезда «Друзей» пожаловался на расизм на съемках сериала

Недавно актёр Стив Парк стал гостем нового выпуска подкаста Pod Meets World. В ходе разговора он поделился опытом съёмок в культовом сериале «Друзья». Артист исполнил небольшую роль в серии второго сезона «Эпизод с ветрянкой» и третьего сезона «Эпизод с чемпионом по боям без правил».

© Чемпионат.com

Стив Парк заявил, что на производстве шоу он столкнулся с расизмом и токсичной атмосферой. Впоследствии актёр даже на время бросил карьеру, однако потом всё равно вернулся в киноиндустрию.

Джеймс Хонг также снимался в эпизоде со мной, и [ассистент режиссёра] вызывал его на съёмочную площадку, крича: «Где, мать его, восточный парень? Позовите восточного парня»… Это не первый раз, когда такое происходит, но в 1997 году в Голливуде это было обычным делом. И никто не считал нужным что‑то говорить по этому поводу, так что подобное было в пределах нормы.

Больше всего Парк известен ролью Сонни в «Поступай правильно», детектива Брайана в «Падении» и Майка Янагита в «Фарго».