В 52 года умер актер из "Скорой помощи" Ян Швайтерман

На 53-м году жизни скончался Ян "JP" Швайтерман, американский актер кино и сериалов.

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Среди его наиболее известных ролей - работы в "Скорой помощи" и третьем "Чернокнижнике".

Артист умер неделю назад в больнице в Миссури. Об этом сообщается на сайте одного из похоронных бюро.

Причина смерти не указана, но из контекста можно понять, что JP скончался от онкологического заболевания.

Ян Швайтерман родился в Индиане в 1972 году. На экране - с первой половины 1990-х: "Найтмэн", "Отличный гамбургер", "Фелисити", "Факультет", другие проекты.