Милла Йовович пожаловалась на сексуализацию в кино

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась на сексуализацию в начале карьеры. Об этом она поговорила с изданием Flaunt.

Она напомнила о том, что ее первыми проектами стали фильмы Disney, а также «Возвращение в Голубую Лагуну» (1991) и «Чаплин» (1992).

«Сейчас я оглядываюсь назад и вижу, что меня втолкнули в то, к чему я не была готова, и меня эксплуатировали гиперсексуализированным образом, что на самом деле не было «весело» для меня. И это еще мягко сказано — невесело... Это определенно забрало частички моей души, заставило защищаться, надавило на меня, действительно отвратило меня от актерства», — сказала она.

49-летняя актриса призналась, что только во время работы над «Пятым элементом» снова открыла для себя любовь к актерству.

«Люк Бессон не был заинтересован в том, чтобы мой наряд был сексуальным, а моя героиня Лилу была очень чистой и совсем другой, и не похожей ни на кого. И мне было так весело создавать этого персонажа», — говорит звезда.

Накануне Милла Йовович публично обратилась к своему мужу.