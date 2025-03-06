Отказ от Крыма, измены, новые фильмы: куда пропал актер Никита Панфилов

Актер Никита Панфилов прославился благодаря роли Максима Максимова в украинском сериале «Пес». Чем он сейчас занимается, что известно о его политических взглядах?

Чем известен Панфилов

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве. После окончания школы поступал в школу милиции, но не прошел вступительные экзамены. Отслужив в армии, год проучился в Щепкинском театральном училище, затем перевелся в ГИТИС, а в 2002 году стал учеником Школы-студии МХАТ.

«Я уходил или отчислялся по самым разным причинам — то из-за драки, то из-за невозможности оплачивать учебу, но никогда из-за профнепригодности», — признавался он.

Широкую известность Панфилов получил в 2015 году благодаря роли внештатного сотрудника правоохранительных органов Максима Максимова в телесериале «Пес». Также он снимался в лентах «Адъютанты любви», «Мачеха», «Путейцы», «Кровь не вода», «Вычислитель», «Сладкая жизнь», «Мажор», «Лихач», «Акушер» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Панфилова

Первый раз Никита Панфилов женился в студенческие годы на актрисе Вере Бабенко.

В 2010 году артист сыграл свадьбу с журналистом Ладой Поярковой, которая родила ему сына Добрыню. Супруги развелись в 2015 году, когда актер узнал об измене.

«Я изменял всем направо и налево, потому что мстил за то, что изменяли мне», — признавался он.

В 2017 году Панфилов женился на стоматологе Ксении Соколовой, спустя год у них родилась дочь Аврора. Пара до сих пор вместе. По словам актера, сейчас у него «та семья, о которой долго мечтал».

Почему Панфилов отказался от посещения Крыма

Никита Панфилов в 2019 году признался, что намеренно отказался от посещения Крыма, чтобы продолжить сниматься в сериале «Пес», съемки которого осуществляла украинская телекомпания.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — заявил Панфилов.

В интервью украинской прессе в 2020 году Панфилов также оставил пожелание для украинцев:

«Будьте счастливы, любите своих близких, и тогда все у вас будет прекрасно».

Проведение спецоперации актер не комментировал.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — объяснил он свою позицию.

Чем сейчас занимается Панфилов

Никита Панфилов в 45 лет продолжает творческую деятельность. Актер задействован в спектакле «Физики», также он снимается в кино. В марте ожидается премьера сериала «Положение вещей», где Панфилов сыграл роль спецназовца Вадима, который после травмы головы начинает слышать голоса предметов.

Также в производстве с актером находятся ленты «Лепила», «Акушер-2» и «Лихач-4».

Панфилов несколько лет назад полностью отказался от ведения соцсетей. По его словам, он «очень устал» от них.