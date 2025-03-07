Клиническая смерть и алкоголизм: как живет Наталья Андрейченко

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, что пережила клиническую смерть из-за алкоголизма. Что об этом известно, как она живет сейчас, чем занимается?

Начала задыхаться и «вышла» из тела

68-летняя Наталья Андрейченко в эфире шоу «Пусть говорят» призналась, что в 80-е годы страдала алкоголизмом. Справиться с пагубной привычкой ей помог отец. По словам актрисы, он привез ее к докторам, которые трижды провели над ней «подпольный эксперимент».

Андрейченко также вспомнила, как в однокомнатной квартире на окраине Москвы за $150 ей ввели неизвестный препарат, после чего она начала задыхаться и почувствовала, как «душа отделяется от тела». В тот момент, как рассказала актриса MK.RU, она убедилась «на собственном опыте», что «смерти не существует».

«В одну секунду я была одновременно в Нью-Йорке, в Париже, <...> видела, что происходит в других галактиках. <...> Но я потеряла возможность управлять физическим миром», — вспомнила Андрейченко.

Актриса пояснила, что «наслаждалась», покинув свое тело, путешествовала «по разным мирам», а также видела со стороны своих родных и отца, который решил, что она умерла. Андрейченко уточнила: доктора трижды вводили ей неизвестную экспериментальную субстанцию, после чего она навсегда избавилась от алкогольной зависимости и увлеклась духовными практиками.

«Вдруг приносят прибор с наушниками, подсоединяют его... И я прилетела в тело обратно, ударилась об него, неприятно было входить, хотя вылетела легко. Первая мысль после приземления: „Ну все, ты в тюрьме“», — говорила артистка.

Как живет Андрейченко сейчас?

В соцсетях Наталья Андрейченко рассказала, что уже много лет живет в Мексике, практикует сыроедение, буддизм, занимается йогой и медитацией. Осенью 2024 года актриса вернулась в Россию, где издала автобиографическую книгу и провела несколько встреч с поклонниками.

42-летний сын Андрейченко Дмитрий Шелл живет в Швейцарии с супругой Амелиной, работает в банке, увлекается спортом. В 2015 году актриса подала на своего наследника в суд за то, что тот проиграл ее состояние на бирже. Позже конфликт удалось уладить.

36-летняя дочь Андрейченко Настасья Шелл работает актрисой и проживает в США. Женщина не говорит по-русски, играет в театре, занимается домашним хозяйством и воспитывает дочку Леа-Магдалену.

Как Андрейченко относится к СВО?

В феврале 2024-го блогер Сурен Каграманов разыграл Наталью Андрейченко по телефону, представившись польским журналистом. Он предложил актрисе обсудить политическую ситуацию, на что получил ответ, что происходящие в России события «ей безразличны». Андрейченко заявила, что живет в другой стране и не знает, какие «у них там [в РФ] чупидроны происходят».

Она также отказалась высказывать поддержку СВО во время своих встреч с поклонниками в Москве, пояснив, что далека от политики. После актриса Яна Поплавская назвала Андрейченко предательницей, выразив недоумение, что после десятков лет проживания в США и затем в Мексике звезда называет себя патриотом России.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал вернувшуюся в РФ Андрейченко оказать помощь российским военным. По его словам, звезда «устроила гастрольный чес по РФ», но при этом постаралась остаться в стороне от происходящих в стране событий.

Что говорила Андрейченко о Путине?

В декабре 2024 года Наталья Андрейченко в своих соцсетях опубликовала открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину. Актриса назвала его человеком с «красивым, но железным сердцем», а также выразила восторг, оттого что он относится к народу России как «к членам одной семьи».

«Сколько мудрости, какое количество покоя, знаний, открытого сердца и любви я ощутила», — написала Андрейченко.

Такую реакцию у актрисы вызвала прямая линия с президентом, во время которой она «плакала». Звезда также выразила мнение, что Россия «в ответе за спасение планеты».

Кто еще из российских артистов признавался в алкоголизме?

О том, что страдала алкогольной зависимостью, не раз говорила телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Во время одного из эфиров программы «Давай поженимся!» она вспомнила, как однажды пообещала себе больше не возвращаться «на это дно».

В проблемах со спиртным в 2019 году признался и заслуженный артист РФ Дима Билан. В интервью Ксении Собчак он сообщил, что ему диагностировали третью стадию алкоголизма.

Чтобы побороть пагубную привычку, телеведущая Дана Борисова лечилась в рехабе. На ток-шоу «Искры летят» она рассказала, что употребляла алкоголь восемь лет и «могла не дожить до сегодняшних дней».