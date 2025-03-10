Восходящие звезды российского кино: одиннадцать перспективных актрис

За последние годы российская киноиндустрия заметно ожила и омолодилась — благодаря развитию онлайн-кинотеатров сериалов и фильмов стало гораздо больше, а вместе с этим зрителям открылись новые имена. Накануне Международного женского дня рассказываем о талантливых молодых актрисах, которые уже заявили о себе ролями в рейтинговых проектах и претендуют на статус суперзвезд в будущем.

Мила Ершова

27 лет, родной город — Москва

Известность Миле Ершовой принесла роль тусовщицы Яны в "Трудных подростках". Среди других проектов с участием актрисы — "Фандорин. Азазель", "Капельник", "Плейлист волонтера". Также Мила сыграла заколдованную девушку Василису в сказке Александра Войтинского "По щучьему велению". Одна из самых мощных работ актрисы — роль Наташи в мрачной драме Душана Глигорова "Аутсорс", которая в феврале этого года вышла в онлайн-кинотеатре Okko. C первой же серии героиня Ершовой погружается в череду кошмарных событий.

Путь Милы в профессию был извилистым, но интересным — ей удалось поучиться у трех выдающихся мастеров. Сначала год — в Щепкинском училище на курсе Бориса Клюева, затем еще год — в Школе-студии МХАТ у Дмитрия Брусникина. После отчисления оттуда девушка поступила в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, которую окончила в 2021 году. Несмотря на богатый опыт в театральных вузах, на сцену Мила не стремится, предпочитая ей кино. Хотя есть на ее счету и несколько спектаклей в Театре Наций.

Другие фильмы и сериалы с участием Милы Ершовой:

"Неверные" (2024), реж. Алексей Кузмин-Тарасов;

"Дорогая, я больше не перезвоню" (2025), реж. Александр Фомин.

26 лет, родной город — Минск

В кино Анастасия Красовская попала практически случайно — не с улицы, но по электронной почте: ее мама увидела в соцсетях пост о кастинге и предложила дочери отправить самопробы. Режиссер Наталья Кудряшова вначале сомневалась, ведь у Красовской не было (и до сих пор нет) актерского образования: она училась на юридическом факультете, а параллельно работала моделью. Но все же доверила Анастасии главную роль в драме "Герда" (причем сыграла в этом фильме дебютантка вместе с будущим номинантом на "Оскар" Юрой Борисовым). Результат превзошел все ожидания: в 2021 году начинающая актриса получила приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) за лучшую женскую роль.

Внешне хрупкая Красовская часто играет героинь, которым приходится быть сильными, сражаться за себя и за справедливость. Среди проектов с ее участием — "Трудные подростки", "Черная весна". Популярность актрисы выросла с выходом сериала "Слово пацана": в нем она появилась в неожиданном образе Ирины Сергеевны — инспектора по делам несовершеннолетних. В 2024 году актриса сыграла большую роль жертвы изнасилования в сериале "Дайте шоу".

Другие фильмы и сериалы с участием Анастасии Красовской:

"Стая" (2022), реж. Марк Горобец;

"Бультерьер" (2022), реж. Василий Быстров;

"Внутри убийцы" (2024), реж. Владимир Мирзоев.

22 года, родной город — Москва

Валентина Ляпина снимается в кино с детства, поэтому к 22 годам на ее счету уже более 60 ролей. Начинала она свой путь на съемках "Ворониных" и "Закрытой школы", а популярной стала благодаря сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!": в атмосферном драмеди о подростках 90-х годов Валентина сыграла Женю, подругу главного героя. Актриса с рыжими волосами и детскими чертами лица часто играет хороших, сообразительных девочек, которые находят выход из любой ситуации. Среди последних громких фильмов с ее участием — "Бременские музыканты" и "Царевна-лягушка": в первом она играет принцессу, а во втором — царевну.

У Валентины Ляпиной нет профильного образования: после школы она поступила в ГИТИС, но спустя год ушла из института из-за плотного съемочного графика. Впрочем, навыки она оттачивала с ранних лет — все детство занималась танцами, вокалом, актерским мастерством, ходила в модельную школу, играла в московском театре "Эрмитаж". Отсутствие диплома карьере совершенно не мешает: ежегодно выходит по несколько проектов с актрисой, среди наиболее рейтинговых — сериалы "Жиза" и "Юность", фильмы "Этерна: часть первая" и "Руки Вверх!". Летом этого года мы увидим Валентину в сериале "Этерна".

Другие проекты с участием Валентины Ляпиной:

"Семейный бюджет" (2021), реж. Евгений Абызов;

"Нина" (2022), реж. Егор Чичканов, Дмитрий Литвиненко, Карина Чувикова;

"Молодой человек" (2022), реж. Александр Фомин.

Анастасия Талызина

25 лет, родной город — Москва

Анастасия — наследница творческой династии, дочь актрисы Ксении Хаировой и внучка Валентины Талызиной (известной ролями в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром", "Зигзаг удачи" и другим). В детстве Анастасия Талызина мечтала стать балериной и до 14 лет училась в Московской государственной академии хореографии, но планы рухнули из-за травмы колена. После школы девушка поступила в Щепкинское училище и уже на втором курсе начала сниматься в кино. Среди ее ранних проектов — фильм ужасов "Пиковая дама: Зазеркалье" и сериал "Тонкие материи".

Известность пришла к Талызиной благодаря одной из главных ролей в сериале "Патриот", который шел на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Сегодня ее фильмография стремительно разрастается: ежегодно выходят по три-пять проектов с участием Анастасии. Часто актрисе достаются роли кокеток и красоток, мечтающих о роскошной жизни, но есть у нее и серьезные драматические роли — например, в военной драме "Воздух" Алексея Германа-мл. Среди наиболее необычных фильмов — камерный триллер "Кентавр", в нем почти все экранное время отдано диалогам Талызиной и Юры Борисова. В 2026 году в кинотеатрах выйдет экранизация "Буратино", в ней Анастасия играет роль Мальвины.

Другие фильмы и сериалы с участием Анастасии Талызиной:

"Я делаю шаг" (2023), реж. Ольга Акатьева;

"Год рождения" (2023), реж. Михаил Местецкий;

"Танго на осколках" (2024), реж. Сергей Сенцов.

Ксения Трейстер

23 года, родной город — Москва

Фильмография Ксении Трейстер пока не такая уж большая, потому что эта актриса — восходящая звезда не только кино, но и театра. Будучи еще третьекурсницей Щукинского института, она получила роль Наташи Ростовой в спектакле "Война и мир", поставленном Римасом Туминасом в Театре им. Вахтангова. В своем юном возрасте Ксения уже стала номинанткой на престижную "Золотую маску" и обладательницей Премии Художественного театра.

Карьеру в кино Ксения Трейстер начала с сериала "Мир! Дружба! Жвачка!", затем снялась в "Пищеблоке". В 2024-м Ксения появилась в образе царевны Забавы в фильме Ильи Учителя "Летучий корабль". В феврале этого года состоялась премьера биографической драмы "Натали и Александр", в которой Трейстер играет жену и музу Пушкина. Также на лето 2025-го намечен выход многосерийного фэнтези "Этерна" — в нем Ксению увидим в роли Айрис Окделл.

Другие фильмы и сериалы с участием Ксении Трейстер:

31 год, родной город — Обнинск (Калужская область)

Софья Лебедева может похвастаться ролями не только в топовых российских проектах ("Последний министр", "Дети перемен", "Бывшие", "1703" и других), но и в международных. Она сыграла византийскую императрицу в сериале Netflix "Викинги: Вальхалла" и в биографическом "Тетрис" для Apple TV+ производства Великобритании и США. Среди последних работ — "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и сериал "Опасная близость", который в марте выходит в онлайн-кинотеатре Start.

Актерским мастерством Софья увлекалась еще в школьные годы — играла в театральной студии и небольших обнинских театрах, занималась современной хореографий. В 2010 году переехала в Москву и окончила курс Игоря Золотовицкого в Школе-студии МХАТ. На большой сцене Лебедева дебютировала ролью Нины Заречной в спектакле Константина Богомолова "Чайка" и побывала в 2014-м вместе с труппой МХТ им. Чехова на гастролях в Париже, но все же сделала выбор в пользу кинокарьеры.

Другие фильмы и сериалы с участием Софьи Лебедевой:

29 лет, родной город — Стрежевой (Томская область)

Ангелина Стречина снималась в сериалах "Триггер" и "Домашний арест", но популярность ей, как и многим героиням подборки, принес проект "Мир! Дружба! Жвачка!". В нем она сыграла Эльзу, возлюбленную героя Юры Борисова, девушку с трагичной судьбой. Закрепился успех ролями в "Пищеблоке" и "Сестрах", а дальше на актрису крупные роли посыпались одна за другой. У Стречиной натуральная внешность и тонкие черты лица, поэтому предлагают ей роли и в исторических проектах, среди наиболее рейтинговых — "Мистер Нокаут" и "Любовь Советского Союза" (одна из последних крупных премьер Ангелины). В производстве сейчас находится еще один сериал о прошлом — "Злые люди", детективная драма, события которой происходят в 1895 году.

Ангелина росла в семье хореографов, поэтому с детства много занималась танцами и хотела пойти по стопам родителей, но в итоге поступила в Щепкинский институт. В кино Ангелина Стречина начала сниматься еще в годы учебы в вузе, а с 2022 года актриса играет в Театре сатиры.

Другие фильмы и сериалы с участием Ангелины Стречиной:

30 лет, родной город — Пятигорск

Анастасия Уколова начинала с ролей в телесериалах "СашаТаня", "Деффчонки" и "Молодежка. Взрослая жизнь". Первый крупный успех в кино Анастасии обеспечила роль в комедии Алексея Нужного "Громкая связь" (2018) — ремейке западного хита "Идеальные незнакомцы". Сегодня в фильмографии Уколовой около 40 проектов. Среди них — взявшая призы на "Кинотавре" и показанная на кинофестивале в Венеции драма "Капитан Волкогонов бежал", сериалы "Триггер" и "Пассажиры". Звездной для Анастасии стала роль Алены Апиной в биографическом драмеди "Комбинация" (2024). Среди ближайших премьер — детективный сериал "Куколка" о предреволюционных событиях, в котором Уколова играет главную героиню — княжну, а также комедия "Сокровища гномов".

Анастасия Уколова — выпускница Театрального института им. Щепкина (курс Юрия и Ольги Соломиных). Получив диплом, она год прослужила во МХАТ им. Горького, но после решила сосредоточиться на кинокарьере.

Другие фильмы и сериалы с участием Анастасии Уколовой:

Анна Пересильд

15 лет, родной город — Москва

Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, заявила о себе в 2023 году ролью в сериале "Слово пацана". Она сыграла школьницу Айгуль, возлюбленную одного из главных персонажей, девочку со сложной и трагичной линией. После этого начинающая актриса приковала к себе внимание зрителей, журналистов и режиссеров — сейчас в производстве находится музыкальный фильм "Алиса в Стране чудес", в котором Анне доверили главную роль.

"Слово пацана" было не первой работой для Пересильд, в кино она дебютировала еще в 9 лет в фильме "Черновик" по роману Сергея Лукьяненко. В 13 лет на кинофестивале SOL в Торревьехе (Испания) она получила приз за роль девочки-альбиноса в триллере "Тибра" (2022). В этой картине она сыграла вместе с Викторией Исаковой и Артемом Быстровым.

Другие фильмы и сериалы с участием Анны Пересильд:

19 лет, родной город — Санкт-Петербург

Большинство ролей Полины Гухман пока что подростковые, но заметные и в нашумевших проектах. Увидеть ее можно в сериалах "Мир! Дружба! Жвачка!", "Мерзлая земля", "Лада Голд", "Комбинация", "Диагноз "Везучая", в фильме "Тур с Иванушками" и других. Одну из главных героинь Полина играет в новом сериале Okko "Цыгане. Улица Шекспира", главная роль ей досталась и в драме Premier "Первый раз". Вместе с Анной Пересильд актриса снимается в "Алисе в Стране чудес", а еще ей доверили роль Маши в комедийном сериале "Три сестры", выход которого планируется на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Kion. В общем, премьер у Полины много, и по-настоящему большие роли наверняка впереди.

Актерского образования у Полины Гухман нет. С трех лет она занималась художественной гимнастикой, в 2013–2019 годах училась в Академии танца Бориса Эйфмана, а также в Школе классического балета им. Долгушина. Первую роль в сериале Полина сыграла, когда ей было 9 лет. Причем досталась она ей почти случайно: у ее педагога был знакомый режиссер, который срочно искал девочку на роль. Один из первых полнометражных фильмов с Гухман — драма "Маша" (2020, реж. Анастасия Пальчикова) — получил приз за лучший дебют на "Кинотавре".

Другие фильмы и сериалы с участием Полины Гухман:

Мария Мацель

24 года, родной город — Минск

Мария дебютировала в кино еще в детстве — ей доверяли небольшие роли в сериалах для российского и белорусского телевидения. После окончания школы девушка переехала в Москву и поступила во ВГИК в мастерскую Игоря Ясуловича. Первый громкий проект с участием Марии — сериал "Перевал Дятлова", в котором она сыграла одну из участниц трагического турпохода. В 2022 году Мацель и будущая звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн сыграли влюбленных в фильме "Страна Саша" (реж. Юлия Трофимова). Работу актрисы отметили призом "За лучшую женскую роль" на кинофестивале "Горький fest".

Марию Мацель можно увидеть в главных ролях в сериалах "ЮЗЗЗ", "Черное облако", "Детка", "Взрослые". Также актриса активно снимается в фестивальном и независимом кино, ее называют музой режиссера Романа Михайлова: их наиболее известная совместная работа — драма "Отпуск в октябре", в которой также поучаствовали Юра Борисов, Евгений Ткачук и Федор Лавров.

Другие фильмы и сериалы с участием Марии Мацель: