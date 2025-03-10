Восходящие звезды российского кино: одиннадцать перспективных актрис

За последние годы российская киноиндустрия заметно ожила и омолодилась — благодаря развитию онлайн-кинотеатров сериалов и фильмов стало гораздо больше, а вместе с этим зрителям открылись новые имена. Накануне Международного женского дня рассказываем о талантливых молодых актрисах, которые уже заявили о себе ролями в рейтинговых проектах и претендуют на статус суперзвезд в будущем.

Восходящие звезды российского кино: одиннадцать перспективных актрис
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Мила Ершова

27 лет, родной город — Москва

Известность Миле Ершовой принесла роль тусовщицы Яны в "Трудных подростках". Среди других проектов с участием актрисы — "Фандорин. Азазель", "Капельник", "Плейлист волонтера". Также Мила сыграла заколдованную девушку Василису в сказке Александра Войтинского "По щучьему велению". Одна из самых мощных работ актрисы — роль Наташи в мрачной драме Душана Глигорова "Аутсорс", которая в феврале этого года вышла в онлайн-кинотеатре Okko. C первой же серии героиня Ершовой погружается в череду кошмарных событий.

Путь Милы в профессию был извилистым, но интересным — ей удалось поучиться у трех выдающихся мастеров. Сначала год — в Щепкинском училище на курсе Бориса Клюева, затем еще год — в Школе-студии МХАТ у Дмитрия Брусникина. После отчисления оттуда девушка поступила в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, которую окончила в 2021 году. Несмотря на богатый опыт в театральных вузах, на сцену Мила не стремится, предпочитая ей кино. Хотя есть на ее счету и несколько спектаклей в Театре Наций.

Другие фильмы и сериалы с участием Милы Ершовой:

  • "Неверные" (2024), реж. Алексей Кузмин-Тарасов;
  • "Дорогая, я больше не перезвоню" (2025), реж. Александр Фомин.

Анастасия Красовская

26 лет, родной город — Минск

В кино Анастасия Красовская попала практически случайно — не с улицы, но по электронной почте: ее мама увидела в соцсетях пост о кастинге и предложила дочери отправить самопробы. Режиссер Наталья Кудряшова вначале сомневалась, ведь у Красовской не было (и до сих пор нет) актерского образования: она училась на юридическом факультете, а параллельно работала моделью. Но все же доверила Анастасии главную роль в драме "Герда" (причем сыграла в этом фильме дебютантка вместе с будущим номинантом на "Оскар" Юрой Борисовым). Результат превзошел все ожидания: в 2021 году начинающая актриса получила приз Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) за лучшую женскую роль.

Внешне хрупкая Красовская часто играет героинь, которым приходится быть сильными, сражаться за себя и за справедливость. Среди проектов с ее участием — "Трудные подростки", "Черная весна". Популярность актрисы выросла с выходом сериала "Слово пацана": в нем она появилась в неожиданном образе Ирины Сергеевны — инспектора по делам несовершеннолетних. В 2024 году актриса сыграла большую роль жертвы изнасилования в сериале "Дайте шоу".

Другие фильмы и сериалы с участием Анастасии Красовской:

  • "Стая" (2022), реж. Марк Горобец;
  • "Бультерьер" (2022), реж. Василий Быстров;
  • "Внутри убийцы" (2024), реж. Владимир Мирзоев.

Валентина Ляпина

22 года, родной город — Москва

Валентина Ляпина снимается в кино с детства, поэтому к 22 годам на ее счету уже более 60 ролей. Начинала она свой путь на съемках "Ворониных" и "Закрытой школы", а популярной стала благодаря сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!": в атмосферном драмеди о подростках 90-х годов Валентина сыграла Женю, подругу главного героя. Актриса с рыжими волосами и детскими чертами лица часто играет хороших, сообразительных девочек, которые находят выход из любой ситуации. Среди последних громких фильмов с ее участием — "Бременские музыканты" и "Царевна-лягушка": в первом она играет принцессу, а во втором — царевну.

У Валентины Ляпиной нет профильного образования: после школы она поступила в ГИТИС, но спустя год ушла из института из-за плотного съемочного графика. Впрочем, навыки она оттачивала с ранних лет — все детство занималась танцами, вокалом, актерским мастерством, ходила в модельную школу, играла в московском театре "Эрмитаж". Отсутствие диплома карьере совершенно не мешает: ежегодно выходит по несколько проектов с актрисой, среди наиболее рейтинговых — сериалы "Жиза" и "Юность", фильмы "Этерна: часть первая" и "Руки Вверх!". Летом этого года мы увидим Валентину в сериале "Этерна".

Другие проекты с участием Валентины Ляпиной:

  • "Семейный бюджет" (2021), реж. Евгений Абызов;
  • "Нина" (2022), реж. Егор Чичканов, Дмитрий Литвиненко, Карина Чувикова;
  • "Молодой человек" (2022), реж. Александр Фомин.

Анастасия Талызина

25 лет, родной город — Москва

Анастасия — наследница творческой династии, дочь актрисы Ксении Хаировой и внучка Валентины Талызиной (известной ролями в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром", "Зигзаг удачи" и другим). В детстве Анастасия Талызина мечтала стать балериной и до 14 лет училась в Московской государственной академии хореографии, но планы рухнули из-за травмы колена. После школы девушка поступила в Щепкинское училище и уже на втором курсе начала сниматься в кино. Среди ее ранних проектов — фильм ужасов "Пиковая дама: Зазеркалье" и сериал "Тонкие материи".

Известность пришла к Талызиной благодаря одной из главных ролей в сериале "Патриот", который шел на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Сегодня ее фильмография стремительно разрастается: ежегодно выходят по три-пять проектов с участием Анастасии. Часто актрисе достаются роли кокеток и красоток, мечтающих о роскошной жизни, но есть у нее и серьезные драматические роли — например, в военной драме "Воздух" Алексея Германа-мл. Среди наиболее необычных фильмов — камерный триллер "Кентавр", в нем почти все экранное время отдано диалогам Талызиной и Юры Борисова. В 2026 году в кинотеатрах выйдет экранизация "Буратино", в ней Анастасия играет роль Мальвины.

Другие фильмы и сериалы с участием Анастасии Талызиной:

Ксения Трейстер

23 года, родной город — Москва

Фильмография Ксении Трейстер пока не такая уж большая, потому что эта актриса — восходящая звезда не только кино, но и театра. Будучи еще третьекурсницей Щукинского института, она получила роль Наташи Ростовой в спектакле "Война и мир", поставленном Римасом Туминасом в Театре им. Вахтангова. В своем юном возрасте Ксения уже стала номинанткой на престижную "Золотую маску" и обладательницей Премии Художественного театра. 

Карьеру в кино Ксения Трейстер начала с сериала "Мир! Дружба! Жвачка!", затем снялась в "Пищеблоке". В 2024-м Ксения появилась в образе царевны Забавы в фильме Ильи Учителя "Летучий корабль". В феврале этого года состоялась премьера биографической драмы "Натали и Александр", в которой Трейстер играет жену и музу Пушкина. Также на лето 2025-го намечен выход многосерийного фэнтези "Этерна" — в нем Ксению увидим в роли Айрис Окделл.

Другие фильмы и сериалы с участием Ксении Трейстер:

Софья Лебедева

31 год, родной город — Обнинск (Калужская область)

Софья Лебедева может похвастаться ролями не только в топовых российских проектах ("Последний министр", "Дети перемен", "Бывшие", "1703" и других), но и в международных. Она сыграла византийскую императрицу в сериале Netflix "Викинги: Вальхалла" и в биографическом "Тетрис" для Apple TV+ производства Великобритании и США. Среди последних работ — "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и сериал "Опасная близость", который в марте выходит в онлайн-кинотеатре Start.

Актерским мастерством Софья увлекалась еще в школьные годы — играла в театральной студии и небольших обнинских театрах, занималась современной хореографий. В 2010 году переехала в Москву и окончила курс Игоря Золотовицкого в Школе-студии МХАТ. На большой сцене Лебедева дебютировала ролью Нины Заречной в спектакле Константина Богомолова "Чайка" и побывала в 2014-м вместе с труппой МХТ им. Чехова на гастролях в Париже, но все же сделала выбор в пользу кинокарьеры. 

Другие фильмы и сериалы с участием Софьи Лебедевой:

Ангелина Стречина

29 лет, родной город — Стрежевой (Томская область)

Ангелина Стречина снималась в сериалах "Триггер" и "Домашний арест", но популярность ей, как и многим героиням подборки, принес проект "Мир! Дружба! Жвачка!". В нем она сыграла Эльзу, возлюбленную героя Юры Борисова, девушку с трагичной судьбой. Закрепился успех ролями в "Пищеблоке" и "Сестрах", а дальше на актрису крупные роли посыпались одна за другой. У Стречиной натуральная внешность и тонкие черты лица, поэтому предлагают ей роли и в исторических проектах, среди наиболее рейтинговых — "Мистер Нокаут" и "Любовь Советского Союза" (одна из последних крупных премьер Ангелины). В производстве сейчас находится еще один сериал о прошлом — "Злые люди", детективная драма, события которой происходят в 1895 году.

Ангелина росла в семье хореографов, поэтому с детства много занималась танцами и хотела пойти по стопам родителей, но в итоге поступила в Щепкинский институт. В кино Ангелина Стречина начала сниматься еще в годы учебы в вузе, а с 2022 года актриса играет в Театре сатиры. 

Другие фильмы и сериалы с участием Ангелины Стречиной:

Анастасия Уколова

30 лет, родной город — Пятигорск

Анастасия Уколова начинала с ролей в телесериалах "СашаТаня", "Деффчонки" и "Молодежка. Взрослая жизнь". Первый крупный успех в кино Анастасии обеспечила роль в комедии Алексея Нужного "Громкая связь" (2018) — ремейке западного хита "Идеальные незнакомцы". Сегодня в фильмографии Уколовой около 40 проектов. Среди них — взявшая призы на "Кинотавре" и показанная на кинофестивале в Венеции драма "Капитан Волкогонов бежал", сериалы "Триггер" и "Пассажиры". Звездной для Анастасии стала роль Алены Апиной в биографическом драмеди "Комбинация" (2024). Среди ближайших премьер — детективный сериал "Куколка" о предреволюционных событиях, в котором Уколова играет главную героиню — княжну, а также комедия "Сокровища гномов".

Анастасия Уколова — выпускница Театрального института им. Щепкина (курс Юрия и Ольги Соломиных). Получив диплом, она год прослужила во МХАТ им. Горького, но после решила сосредоточиться на кинокарьере.

Другие фильмы и сериалы с участием Анастасии Уколовой:

Анна Пересильд

15 лет, родной город — Москва

Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, заявила о себе в 2023 году ролью в сериале "Слово пацана". Она сыграла школьницу Айгуль, возлюбленную одного из главных персонажей, девочку со сложной и трагичной линией. После этого начинающая актриса приковала к себе внимание зрителей, журналистов и режиссеров — сейчас в производстве находится музыкальный фильм "Алиса в Стране чудес", в котором Анне доверили главную роль.

"Слово пацана" было не первой работой для Пересильд, в кино она дебютировала еще в 9 лет в фильме "Черновик" по роману Сергея Лукьяненко. В 13 лет на кинофестивале SOL в Торревьехе (Испания) она получила приз за роль девочки-альбиноса в триллере "Тибра" (2022). В этой картине она сыграла вместе с Викторией Исаковой и Артемом Быстровым.

Другие фильмы и сериалы с участием Анны Пересильд:

Полина Гухман

19 лет, родной город — Санкт-Петербург

Большинство ролей Полины Гухман пока что подростковые, но заметные и в нашумевших проектах. Увидеть ее можно в сериалах "Мир! Дружба! Жвачка!", "Мерзлая земля", "Лада Голд", "Комбинация", "Диагноз "Везучая", в фильме "Тур с Иванушками" и других. Одну из главных героинь Полина играет в новом сериале Okko "Цыгане. Улица Шекспира", главная роль ей досталась и в драме Premier "Первый раз". Вместе с Анной Пересильд актриса снимается в "Алисе в Стране чудес", а еще ей доверили роль Маши в комедийном сериале "Три сестры", выход которого планируется на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Kion. В общем, премьер у Полины много, и по-настоящему большие роли наверняка впереди.

Актерского образования у Полины Гухман нет. С трех лет она занималась художественной гимнастикой, в 2013–2019 годах училась в Академии танца Бориса Эйфмана, а также в Школе классического балета им. Долгушина. Первую роль в сериале Полина сыграла, когда ей было 9 лет. Причем досталась она ей почти случайно: у ее педагога был знакомый режиссер, который срочно искал девочку на роль. Один из первых полнометражных фильмов с Гухман — драма "Маша" (2020, реж. Анастасия Пальчикова) — получил приз за лучший дебют на "Кинотавре".

Другие фильмы и сериалы с участием Полины Гухман:

Мария Мацель

24 года, родной город — Минск

Мария дебютировала в кино еще в детстве — ей доверяли небольшие роли в сериалах для российского и белорусского телевидения. После окончания школы девушка переехала в Москву и поступила во ВГИК в мастерскую Игоря Ясуловича. Первый громкий проект с участием Марии — сериал "Перевал Дятлова", в котором она сыграла одну из участниц трагического турпохода. В 2022 году Мацель и будущая звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн сыграли влюбленных в фильме "Страна Саша" (реж. Юлия Трофимова). Работу актрисы отметили призом "За лучшую женскую роль" на кинофестивале "Горький fest".

Марию Мацель можно увидеть в главных ролях в сериалах "ЮЗЗЗ", "Черное облако", "Детка", "Взрослые". Также актриса активно снимается в фестивальном и независимом кино, ее называют музой режиссера Романа Михайлова: их наиболее известная совместная работа — драма "Отпуск в октябре", в которой также поучаствовали Юра Борисов, Евгений Ткачук и Федор Лавров.

Другие фильмы и сериалы с участием Марии Мацель:

Актеры
Мёрзлая земля
Неверная
Царевна-лягушка
Летучий корабль
Маша
Идеальный незнакомец
Патриот
Оскар
По щучьему веленью
Нежность
Бременские музыканты
Воздух
Пиковая дама: Зазеркалье
Кровавая барыня
Бывшие
Алиса в стране чудес
Чайка
Громкая связь
Пассажиры
Детка
Пассажир
Сестры
Идеальные незнакомцы
Черновик
Анастасия Красовская
Ангелина Стречина
Марк Эйдельштейн
Илья Шеховцов
Полина Гухман
Анастасия Пальчикова
Иван Китаев
Егор Анашкин
Владимир Щегольков
Сергей Сенцов
Роман Фокин
Роман Михайлов
Анастасия Уколова
Евгений Абызов
Дмитрий Литвиненко
Валентина Ляпина
Софья Лебедева
Иван Юдин
Ольга Соломина
Ренат Давлетьяров
Федор Лавров
Артем Аксененко
Анна Курбатова
Алексей Кузмин-тарасов
Марк Горобец
Дмитрий Брусникин
Елена Николаева
Борис Клюев
Артем Быстров
Евгений Корчагин
Карен Оганесян
Михаил Местецкий
Владимир Мирзоев
Егор Чичканов
Александр Войтинский
Юлия Пересильд
Александр Фомин
Игорь Ясулович
Виктория Исакова
Наталья Кудряшова
Илья Учитель
Анна Меликян
Константин Райкин
Римас Туминас
Валентина Талызина
Сергей Лукьяненко
Анна Зайцева
Евгений Ткачук
Борис Эйфман
Андрей Зайцев
Алексей Учитель
Юрий Соломин
Анна Матисон
Александр Карпиловский
Константин Богомолов
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