Актриса Ирина Алферова объяснила, почему зрители любят турецкие сериалы

Звезда телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» призналась в любви к турецким сериалам. Ее комментарий приводит aif.ru.

Алферова объяснила, что турецкие сериалы привлекают зрителей яркими историями любви, нескучным монтажом и красивыми актерами.

«У них там все выпукло: есть Он и Она, они друг друга любят. (...) Какие красивые мужики! И все разные: один беленький, другой маленький, третий огромный», — рассказала она.

Народная артистка России также удивилась откровенности нарядов турецких актрис.

«Мусульманская страна, а героини ходят в коротких юбках, с декольте. И постоянно издеваются над мужчинами, но мужчины все равно их любят», — отметила Алферова.

Ранее Ирина Алферова заявила, что Констанцию Бонасье в разных версиях «Трех мушкетеров» играют некрасивые актрисы.