Умер знаменитый чехословацкий актер Йожеф Зима

После ампутации ноги умер знаменитый чехословацкий актер и певец Йожеф Зима
6 марта скончался Йожеф Зима, один из самых известных и плодовитых чехословацких чешских артистов - Зима оставил после себя гигантское творческое наследие.
Йожеф Зима, родившийся в Праге 11 мая 1932 года, был актером театра, кино и сериалов, артистом радио, озвучания и дубляжа, телеведущим и певцом, работавшим в форматах от поп-музыки и рок-н-ролла до джаза.
Нашему зрителю актер, в частности, знаком по сериалу "30 случаев майора Земана" и сказке "Принцесса с золотой звездой".
Жена - скончавшаяся в 2012 году актриса Эва Клепачова ("Коля", "Призрак замка Моррисвиль") - они вместе снимались в "Земане".
Об уходе исполнителя сообщает Seznamz Pravy (портал заблокирован в РФ). Причиной смерти стали последствия перенесенной Зимой операции по ампутации ноги.