Умер знаменитый чехословацкий актер Йожеф Зима

6 марта скончался Йожеф Зима, один из самых известных и плодовитых чехословацких чешских артистов - Зима оставил после себя гигантское творческое наследие.

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Йожеф Зима, родившийся в Праге 11 мая 1932 года, был актером театра, кино и сериалов, артистом радио, озвучания и дубляжа, телеведущим и певцом, работавшим в форматах от поп-музыки и рок-н-ролла до джаза.

Нашему зрителю актер, в частности, знаком по сериалу "30 случаев майора Земана" и сказке "Принцесса с золотой звездой".

Жена - скончавшаяся в 2012 году актриса Эва Клепачова ("Коля", "Призрак замка Моррисвиль") - они вместе снимались в "Земане".

Об уходе исполнителя сообщает Seznamz Pravy (портал заблокирован в РФ). Причиной смерти стали последствия перенесенной Зимой операции по ампутации ноги.