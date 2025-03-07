«Универ. Молодые», конфликт с дочкой, поддержка СВО: куда пропал Гогунский

Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Что известно об участии актера в новом сезоне популярного ситкома, какие последние новости выходили об артисте, что он говорил об СВО?

«Универ. Молодые» и конфликт с дочкой: куда пропал Гогунский
© globallookpress.com

О чем продолжение «Универа» с Гогунским в роли Кузи

«Универ. Молодые» выходит на ТНТ 10 марта. Кроме Гогунского в сериале снялись Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин, Марина Федункив, Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц, Евгений Романцов.

Пятеро первокурсников заселяются в знаменитый 510-й блок общежития МВГУ. Здесь их встречают различные персонажи, включая Павла Владимировича Зуева, который возвращается в вуз с целью вернуть ему былую славу, и Тамару Михайловну, новую комендантку, которая работает с помощью своего не слишком ответственного ассистента Киселя.

Вдобавок в кампусе теперь живет Кузя, «пельменный король», ставший главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, решившая посвятить себя преподаванию после разрыва с Антоном Мартыновым.

Ребятам предстоит сталкиваться с теми же проблемами: учебой, отношениями и поиском себя, но в то же время они учат себя наслаждаться студенческими годами, пытаясь не слишком переживать по пустякам и извлекать из них максимум.

«Знаете, ко мне вернулся этот запал, желание ехать на площадку. Во время съемок я спонтанно отправился на отдых с друзьями. И один съемочный день был как раз посередине моего отдыха, и его никак не удавалось перенести. Добираться на площадку пришлось больше суток — самолетом, мотоциклом, паромом, машиной и автобусом. Я отработал один день и отправился в обратный путь. И тут я поймал себя на мысли, что меня это все абсолютно не напрягло. Наоборот — было приятно и принять участие в съемках, и вернуться к друзьям на отдых. Действительно, когда человек чего-то по-настоящему хочет, для него и дорога недолгая. И для меня это показатель», — говорил Гогунский о съемках в беседе с «ФедералПресс».

Что известно о личной жизни Гогунского

Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко, которая в 2010 году родила ему дочь Милану. Сейчас девочка известна как певица и блогер Milana Star. Отношения пары прекратились в 2013 году, тогда же актер женился на Анне Жюсталь, но спустя два года супруги развелись.

В 2017 году Гогунский вновь сошелся с Маирко и женился на ней. В 2019 году пара объявила о расставании. Их развод сопровождался скандалами, поскольку, по словам Маирко, экс-муж не платил ей алименты.

«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — заявлял артист в интервью Алене Жигаловой.

Также Гогунский выразил сожаление, что вывел дочь на сцену, поскольку, по его словам, «она из ребенка превратилась в удобный источник дохода» для его бывшей супруги.

«Когда это все начало приносить доход, я стал резко не нужен. Мы неплохо жили, но у нас не было понимания. Сейчас Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) дочери — это телемагазин какой-то. Ребенка превращают в золотую антилопу. Я не против заработка, но не это основное», — отметил он.

При этом наследница Гогунского утверждала, что отец не помогал ей.

В феврале 2025 года стало известно, что Гогунский не поздравил свою единственную дочь с 15-летием. Об этом заявила мама девочки Ирина Маирко.

По ее словам, уже несколько лет мужчина и дочь не общаются, и в день рождения артист не вышел на связь.

Что Гогунский говорил об СВО

Виталий Гогунский поддерживает проведение спецоперации. Актер посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники СВО, а также давал концерты в поддержку военнослужащих. В 2022 году он выпустил патриотическую композицию «Россия».

Артист не был на Украине, где родился, с 2014 года. Его мать проживает в России, а отец остался на родине.

«У меня со многими друзьями — а отец — мой друг и близкий человек — отношения натянутые. В мой адрес льется негатив. Не осуждаю. Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО, просто не говорим», — рассказал он в программе «Жизнь и судьба».

Гогунский в эфире передачи также заявил, что в 2014 году «протестующим на Майдане подмешивали в чай запрещенные вещества».

В июне 2024 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Гогунского за публичную поддержку РФ.

Актеры
Алена Жигалова
Антон Мартынов
Евгений Романцов
Ирина Маирко
Сергей Пиоро
Григорий Кокоткин
Виталий Гогунский
Марина Федункив
СБУ