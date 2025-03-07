«Универ. Молодые» и конфликт с дочкой: куда пропал Гогунский

Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Что известно об участии актера в новом сезоне популярного ситкома, какие последние новости выходили об артисте, что он говорил об СВО?

О чем продолжение «Универа» с Гогунским в роли Кузи

«Универ. Молодые» выходит на ТНТ 10 марта. Кроме Гогунского в сериале снялись Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин, Марина Федункив, Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц, Евгений Романцов.

Пятеро первокурсников заселяются в знаменитый 510-й блок общежития МВГУ. Здесь их встречают различные персонажи, включая Павла Владимировича Зуева, который возвращается в вуз с целью вернуть ему былую славу, и Тамару Михайловну, новую комендантку, которая работает с помощью своего не слишком ответственного ассистента Киселя.

Вдобавок в кампусе теперь живет Кузя, «пельменный король», ставший главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, решившая посвятить себя преподаванию после разрыва с Антоном Мартыновым.

Ребятам предстоит сталкиваться с теми же проблемами: учебой, отношениями и поиском себя, но в то же время они учат себя наслаждаться студенческими годами, пытаясь не слишком переживать по пустякам и извлекать из них максимум.

«Знаете, ко мне вернулся этот запал, желание ехать на площадку. Во время съемок я спонтанно отправился на отдых с друзьями. И один съемочный день был как раз посередине моего отдыха, и его никак не удавалось перенести. Добираться на площадку пришлось больше суток — самолетом, мотоциклом, паромом, машиной и автобусом. Я отработал один день и отправился в обратный путь. И тут я поймал себя на мысли, что меня это все абсолютно не напрягло. Наоборот — было приятно и принять участие в съемках, и вернуться к друзьям на отдых. Действительно, когда человек чего-то по-настоящему хочет, для него и дорога недолгая. И для меня это показатель», — говорил Гогунский о съемках в беседе с «ФедералПресс».

Что известно о личной жизни Гогунского

Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко, которая в 2010 году родила ему дочь Милану. Сейчас девочка известна как певица и блогер Milana Star. Отношения пары прекратились в 2013 году, тогда же актер женился на Анне Жюсталь, но спустя два года супруги развелись.

В 2017 году Гогунский вновь сошелся с Маирко и женился на ней. В 2019 году пара объявила о расставании. Их развод сопровождался скандалами, поскольку, по словам Маирко, экс-муж не платил ей алименты.

«Много женщин, которые попали в сложную ситуацию, которым не платят алименты. Но это не мой случай. Я оставил все, оставил им бизнес, который приносит пассивный доход, квартиру в центре Москвы стоимостью 20 млн рублей», — заявлял артист в интервью Алене Жигаловой.

Также Гогунский выразил сожаление, что вывел дочь на сцену, поскольку, по его словам, «она из ребенка превратилась в удобный источник дохода» для его бывшей супруги.

«Когда это все начало приносить доход, я стал резко не нужен. Мы неплохо жили, но у нас не было понимания. Сейчас Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) дочери — это телемагазин какой-то. Ребенка превращают в золотую антилопу. Я не против заработка, но не это основное», — отметил он.

При этом наследница Гогунского утверждала, что отец не помогал ей.

В феврале 2025 года стало известно, что Гогунский не поздравил свою единственную дочь с 15-летием. Об этом заявила мама девочки Ирина Маирко.

По ее словам, уже несколько лет мужчина и дочь не общаются, и в день рождения артист не вышел на связь.

Что Гогунский говорил об СВО

Виталий Гогунский поддерживает проведение спецоперации. Актер посещал госпитали, где проходят реабилитацию участники СВО, а также давал концерты в поддержку военнослужащих. В 2022 году он выпустил патриотическую композицию «Россия».

Артист не был на Украине, где родился, с 2014 года. Его мать проживает в России, а отец остался на родине.

«У меня со многими друзьями — а отец — мой друг и близкий человек — отношения натянутые. В мой адрес льется негатив. Не осуждаю. Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО, просто не говорим», — рассказал он в программе «Жизнь и судьба».

Гогунский в эфире передачи также заявил, что в 2014 году «протестующим на Майдане подмешивали в чай запрещенные вещества».

В июне 2024 года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Гогунского за публичную поддержку РФ.