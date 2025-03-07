Извинения перед женщинами, жизнь в США: куда пропал Воробьев

Певец и актер Алексей Воробьев продолжает творческую деятельность, выпуская новые песни и снимаясь в кино. Как сейчас живет артист, за что ему пришлось извиняться перед женщинами, как он пережил инсульт?

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За что Воробьев извинялся перед женщинами

В середине февраля Воробьев заявил, что представительницам прекрасного пола якобы трудно стать полноценными личностями в этом мире, поэтому приходится краситься — чтобы «соответствовать чужому мнению».

После критики в Сети артисту пришлось объясниться за сказанное. Он отметил, что его слова были вырваны из контекста.

«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему, утренних, заспанных, это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейка. Я честно очень расстроен тем, что мои вырванные из контекста слова многих из вас по-настоящему расстроили... Смысл был в том, что и мы, мужчины, и социум в целом не только подвергает вас, девушки, объективизации, но и оказывает на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно. Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», — сказал Воробьев.

Что известно о жизни Воробьева в США

В мае 2024 года Воробьев в своих социальных сетях опубликовал видео игры со своим корги по кличке Моцарт. Ролик артист снимал в своем доме в США. На кадрах, помимо множества музыкальных инструментов, внимательные пользователи заметили флаг. Однако на стене в доме знаменитости висел не российский триколор, а звездно-полосатый американский государственный символ.

По данным СМИ, в 2021 году Воробьев купил дом в Лос-Анджелесе, где живет и работает над сериалом. При этом артист снимается на главных каналах российского телевидения и участвует в различных проектах.

У Воробьева также есть квартира в Москве. Она выполнена в минималистичном стиле. Изюминкой квартиры является пианино в гостиной. Неподалеку от него на фотографии можно было увидеть патефон и множество пластинок.

В январе 2025-го Воробьев эвакуировался вместе с собакой из своего дома в охваченном пожарами Лос-Анджелесе. В крупнейшем городе Калифорнии продолжались жуткие пожары, которые затронули в том числе элитные районы. Под угрозой оказался и дом Алексея Воробьева. Об этом сам артист рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Мы были вынуждены эвакуироваться, такие новости. Но самое главное, что песель со мной, потому что это единственное, из-за чего я переживал, когда вдруг увидел огонь», — сказал Воробьев.

Известно, что 36-летний Воробьев живет в США уже около 10 лет, особняк в престижном районе Лос-Анджелеса приобрел в 2021 году. В Россию артист прилетает только ради работы. Последняя картина с его участием — фильм «Небриллиантовая рука». Его коллегами в кадре стали Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин и Никита Кологривый.

Что Воробьев рассказал о пережитом инсульте

В августе прошлого года Воробьев признался, что инсульт, который он перенес в 2013 году после ДТП в США, стал серьезным препятствием на его пути в покорении Голливуда. По словам артиста, незадолго до происшествия он смог заключить музыкальный контракт с одним из лучших музыкальных продюсеров в мире — RedOne, автором первых хитов Леди Гаги.

Он рассказал, что мечтал попасть в Голливуд и много лет трудился, чтобы осуществить заветное желание. Артист отметил, что впервые приехал в Штаты 12–13 лет назад и ему удалось подписать музыкальный контракт.

«И просто за счет того, что я оказался там, в другой среде, не зная языка, вообще не понимая... Конечно, не каждый психологически способен, уже добившись чего-то, став кем-то, вдруг опять оказаться в ситуации, когда ты есть никто и звать тебя никак», — признался он.

Воробьев отметил, что сперва все складывалось хорошо, но в 2013 году он попал в серьезную аварию, после которой перенес инсульт. Он смог восстановиться, преодолев тяжелые последствия недуга, но это сильно помешало его творческим планам.