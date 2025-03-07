Темнокожий актер сыграет одну из главных ролей в новом «Гарри Поттере»

Одну из ключевых ролей в новом проекте по «Гарри Поттеру» сыграет темнокожий актер Паапа Эссьеду. Портал Deadline сообщает, что он воплотит на экране образ профессора Северуса Снейпа.

По информации источника, Эссьеду, который известен по роли в фильме «Род мужской», а также в проектах и постановках Королевской шекспировской труппы, близок к подписанию контракта, все детали уже оговорены.

Также, по словам инсайдеров, роль Минервы Макгонагалл в сериале может сыграть актриса Джанет Мактир («Озарк», «Каос»). Известно, что она сейчас ведет переговоры со студией HBO.

Ранее стало известно, что звезду оригинального «Гарри Поттера» заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном.