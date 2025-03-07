Конфликт с Вайкуле и любовь к Украине: как живет Виктор Логинов

Актер Виктор Логинов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, почему он поссорился с Лаймой Вайкуле?

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Чем известен Логинов

Виктор Логинов родился 13 февраля 1975 года в Кемерово. Окончил местный политех и Кемеровскую государственную академию культуры.

Логинов снимался в картинах «Егерь», «Счастливы вместе», «Клуб», «Убить Дрозда», «Попугай Club», «Чернов», «Ржев. Прививка от войны», «Нинель», «Не твое дело», «Юра дворник», «Букины», «Морозко» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Логинова

Виктор Логинов был женат четыре раза. С первой супругой Натальей, которая была старше него на 11 лет, Логинов был вместе семь лет. В этих отношениях родилась дочь Анна, также актер усыновил сына избранницы от прошлого брака.

Второй супругой Логинова стала Снежана Морозова. Они расстались через полгода после свадьбы, несмотря на рождение сына Дмитрия.

В третий раз артист женился на девушке по имени Ольга. В этом браке родились сыновья Александр и Иван.

В 2020 году Виктор Логинов сообщил, что сыграл свадьбу в четвертый раз. Его избранницей стала Мария Гуськова, она младше актера на 23 года.

Что Логинов говорил об Украине

Виктор Логинов в 2014 году в интервью украинскому изданию сообщил, что его расстраивают складывающаяся ситуация в стране и ее отношения с Россией. Также актер заявил, что очень любит Украину.

«У меня на Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и на Западной Украине. Они уж точно никак не являются бандеровцами. Да, мы говорим с ними на разных языках, но даже не замечаем этого. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык. Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит на Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски», — прокомментировал Логинов.

Почему у Логинова был конфликт с Вайкуле

Виктор Логинов рассказывал, что поссорился с певицей Лаймой Вайкуле на одном из украинских шоу, где она была в составе жюри. Название программы он не уточнил.

«Вайкуле сидела в жюри, я работал на сцене. Так слово за слово и началась перебранка. У нее была одна точка зрения, у меня была другая точка зрения, мы не сошлись», — признался Логинов aif.ru.

Логинов уточнил, что инцидент произошел еще до начала спецоперации. Он также сообщил, что у него сложилось «не очень хорошее» впечатление о Вайкуле. Он назвал ее человеком, который «начал звездить».

«Ну спасибо, Лайма, что спасала Советский Союз, потому что у нас, согласно твоей логике, не было ни науки, ни сельского хозяйства, ни промышленности в СССР, всех кормила ты», — добавил Логинов.

Чем сейчас занимается Логинов

Виктор Логинов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Ловушка для одинокого мужчины» и «Запчасти для счастья».

Сейчас в прокате также идет картина «Царевна-лягушка» с его участием. Помимо этого, в скором времени выйдут ленты «Герои анекдотов» и «Заполярная звезда» с Логиновым.