«Больно. Страшно. Немыслимо». Как живет Елизавета Боярская

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская в последние годы ведет закрытый образ жизни. Чем она сейчас занимается, что известно о ее политической позиции?

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Чем известна Боярская

Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Санкт-Петербурге в семье народного артиста РСФСР Михаила Боярского и народной артистки России Ларисы Луппиан. Она окончила Российский государственный институт сценических искусств и дебютировала в кино в 2001 году в сериале «Агент национальной безопасности — 3».

В фильмографии актрисы более 80 работ. Наиболее известные их них: «Первый после Бога», «Убойная сила», «Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «Анна Каренина. История Вронского», «Великая. Золотой век», «Цикады» и другие.

Боярская с 2006 года служит в Малом драматическом театре (Театр Европы) в Санкт-Петербурге.

Что известно о личной жизни Боярской

По данным СМИ, в студенческие годы Елизавета Боярская состояла в романтических отношениях с заслуженным артистом РФ Данилой Козловским. Соответствующую информацию коллеги не комментировали, однако актриса признавалась, что сейчас они «дружат и любят друг друга».

В 2010 году актриса вышла замуж за актера Максима Матвеева. Пара познакомилась в 2009 году на пробах фильма «Не скажу», тогда Матвеев был женат на коллеге Яне Сексте.

«Тогда мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но Максим был женат. И там была непростая история. Но слава богу, что мы сейчас вчетвером поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте, прекрасная актриса, вышла замуж за Диму Марина», — рассказала Боярская в интервью Светлане Бондарчук.

Боярская и Матвеев воспитывают двух сыновей — Андрея и Григория.

Какой пост опубликовала Боярская в день начала СВО

В день начала спецоперации Елизавета Боярская опубликовала в соцсетях изображение белого голубя мира, заявив, что «выступает за установление мира». Этот пост до сих пор доступен в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди живут в Петербурге, в Москве, в Ростове, в Воронеже, в Донецке, в Луганске, в Киеве, в Харькове, Одессе, Вашингтоне, Берлине, Токио... Люди хотят мира. Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала она.

Чем сейчас занимается Боярская

Елизавета Боярская последние годы ведет закрытый образ жизни, но продолжает творческую деятельность. Артистка отмечала, что не против сменить род деятельности и стать домохозяйкой.

«Я заняла позицию за мужем, и мне это нравится. Очень радуюсь успехам Максима. А я займусь семьей и иногда стану наслаждаться съемками в хороших фильмах», — отмечала она.

Боярская продолжает числиться в Театре Европы, однако на настоящий момент в афише культурного учреждения отсутствуют спектакли с ее участием.

В марте с Боярской ожидается выход сериала «Опасная близость». Также она задействована в съемках лент «Царь ночи», «Мой друг Котопушкин» и «Морозко».

Актриса с семьей живет в Санкт-Петербурге.