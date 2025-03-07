Дмитрий Лысенков ответил, в чем разница между Москвой и Питером

Каких только ролей не играл актер Дмитрий Лысенков! Одна из последних — адвоката в комедийном сериале — уже вовсю обсуждается поклонниками. Тем более, что актерский тандем довольно внушителен: отца героя Лысенкова играет легендарный Сергей Маковецкий. WomanHit решил пообщаться с Дмитрием и выяснить, разбирается ли он сам в юриспруденции. И оказалось, была ситуация, когда ему самому не помешал бы адвокат.

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Дмитрий, вы бьете все рекорды. Фильмы с вашим участием выходят один за другим. Признайтесь, сколько у вас съемочных дней в месяц и в каких новых амплуа вас ждать?

— По-разному бывает: от 6 до 12 в месяц. До выхода официальных релизов я не имею права ни о чем рассказывать, но скажу, что взят упор на фантастику.

А бывает, что в один день надо быть на двух съемочных площадках?

— Не бывает. Один раз всего так было: с «ИП Пирогова». Отпустили на несколько часов в соседний павильон на «Многоэтажку». Но это возможно было только потому, что снимала одна и та же продюсерская компания и на одной и той же киностудии.

Телезрители продолжают наблюдать за судьбой вашего героя в сериале «Телохранители» на ТНТ, где вы все так же играете адвоката. Ваш герой как-то поменялся по сравнению с прошлым сезоном? Что было самого трудного на площадке?

— Никак не поменялся. В ситкоме меняются ситуации, а характеры персонажей неизменны. Я вам скажу: люди и в жизни-то не меняются. Ну а основная трудность заключалась в том, чтобы летом в шерстяном костюме-тройке в +30 сниматься.

Вы, кстати, не хотели пойти учиться на юриста?

— У меня была гимназия с правовым уклоном. Так что я некоторым образом уже…

У вашего героя есть телохранители. Бывали ли в вашей реальной жизни ситуации, когда вам действительно не помешал бы охранник?

— При разбойном нападении любому он не помешал бы. Но у меня никогда его не было, поэтому мой нос был сломан, и мое сотрясение мозга осталось неотомщенным…

Кто из членов вашей семьи смотрит фильмы с вашим участием? Что говорят?

— Младшая дочь видела только «Чебурашку» и «Последнего богатыря». Мама смотрит все. Мы с женой смотрим вместе, обсуждаем по ходу. Она актриса, так что мы разбираем с точки зрения профессии, что получилось, что нет.

Вы с ней вместе снимаетесь? Как вам работается с женой?

— Мы даже в общих спектаклях очень мало пересекаемся как партнеры. Поэтому никак особенно охарактеризовать это не получится. Эту работу даже совместной трудно назвать. Никогда не ругались ни на сцене, ни на площадке.

Ваши дети хотят стать артистами?

— Пока не объявляли о таком желании. В закулисье театра бывали и на съемках тоже. В результате увидели, что это довольно скучное времяпрепровождение. Так что снова посетить не рвутся (улыбается).

А как вы обычно проводите свободное время, что любите делать?

— Мой идеальный выходной — на даче. Люблю просто гулять по лесу. Если нахожусь в отпуске, мне нравится лазать по скалам, джунглям — в общем, там, где людей поменьше.

Ну и в заключении вопрос. Вы переехали из Санкт-Петербурга в Москву, есть ли существенная разница между жизнью в этих двух городах?

— Для меня почти нет — я живу замкнуто. Могу только отметить, что в Москве транспорт лучше, а в Петербурге — вода.