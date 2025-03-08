Марк Эйдельштейн на «Оскаре» стал причиной нового мема в Сети

Российский актер Марк Эйдельштейн завирусился в соцсетях, когда на вручении кинопремии «Оскар» с удовольствием прокатился по красной дорожке. Свои действия он прокомментировал фразой «Плас вайб активити».

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Примечательно, что американцам это выражение ранее было незнакомо. В России его используют для описания хорошего настроения или комфортной атмосферы.

Фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора», роли в котором исполнили российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, победил на кинопремии «Оскар» сразу в пяти номинациях из-за левацких настроений. По мнению кинокритика и телеведущего Давида Шнейдерова, кинолента не является выдающейся, однако соответствует духу времени.

Российский и голливудский актер Игорь Жижикин заявил, что Юрий Борисов пока не успел в полной мере заявить о себе в Голливуде, поэтому его работа в фильме «Анора» могла остаться недооцененной на премии «Оскар». По словам Жижикина, участие в одном, даже успешном, проекте не всегда гарантирует признание на международном уровне.

Фанаты «Аноры» также обратили внимание, что Эйдельштейн неоднозначно отмолчался по поводу номинации Борисова. Они отметили, что актера публично поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса.