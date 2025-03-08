Патриотические фильмы и дружба с Ургантом: как живет актер Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Иване Урганте?

Что известно о карьере и личной жизни Полухина

Кирилл Полухин родился 3 мая 1968 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).

Полухин снимался в картинах «Охота на Золушку», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей — 5», «Шахматист», «Страсти по Чапаю», «Майор», «Дурак», «Русский характер», «Метод», «Черная кошка», «Реализация», «Балканский рубеж», «Шугалей», «Шугалей-2», «Шугалей-3», «Модный синдикат», «Замерзшие», «Чайки», «Отпуск в ноябре», «Контуженный», «Король и Шут», «Сны Алисы» и других. Всего в его фильмографии более 150 работ.

«В моей жизни никогда не бывало все и сразу. Все маленькими шажочками. Эпизодик без слов, со словами, чуть больше эпизодик, роль второго плана, сквозная роль, главная роль — и так потихоньку. Знаю одно: у меня всегда было огромное желание работать и в театре, и в кино», — отмечал артист.

Полухин женат на коллеге Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в институте. У супругов есть сын Иннокентий, он работает в рекламном бизнесе.

«Я нормальный. Несу ответственность не только за свою жизнь, но и за близких мне людей. Да, я должен, например, сделать все, чтобы моя семья была обеспечена. Есть роли — хорошо. А нет — пойду уголь грузить, например. Но близких обеспечу!» — заявлял Полухин.

Что Полухин говорил об Урганте

Кирилл Полухин учился вместе с телеведущим Иваном Ургантом, с которым его связывали дружеские отношения.

«Шутки он выдавал наотмашь. За словом в карман не лез. Но и никогда не оскорблял своей остротой человека. Остроумие — это конек Вани Урганта. Да у него вся семья такая, что дед, что бабушка, что отец — с прекрасным чувством юмора. Сейчас он уже матерый шутник. Прошел такую школу на разных каналах. А когда мы учились, он еще просто барменом работал. Потом вырос до ведущего в ночном клубе. И затем пошло», — рассказывал он «Известиям».

Что известно о связи Полухина и Пригожина

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал бизнесмен Евгений Пригожин. Сюжет картин основан на реальных событиях: он рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии.

После выхода ленты «16-й», которую назвали «исповедью» Пригожина, Полухин заявлял, что необходимо снимать больше подобных проектов.

«Потому что родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — считает артист.

Чем сейчас занимается Полухин

Кирилл Полухин продолжает творческую деятельность.

В 2024 году актер снялся в картинах «20/22», «Молодежка. Новая смена», «Комбинация», «Кто быстрее?», «Точка опоры», «Джекпот» и «Лихие». В скором времени также должны выйти ленты «Доктор Вера», «Чужой район — 4» и «Кулачный» с его участием.