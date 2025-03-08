Уход со сцены, операция, встреча с Зеленским: как живет Федор Добронравов

Народный артист России Федор Добронравов более года назад отказался от выступлений на театральной сцене. Что известно о его состоянии здоровья, чем он сейчас занимается?

Чем известен Добронравов

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. С 1979 по 1981 год проходил срочную службу в ВДВ в Азербайджане. После демобилизации работал слесарем на заводе, дворником в детском саду. Он несколько раз пытался поступить в театральные училища Москвы, но везде получал отказ. В 1988 году окончил Воронежский государственный институт искусств.

В 1990 году Добронравов переехал в Москву, а спустя три года дебютировал в драме «Русский регтайм». Затем он появился в лентах «Тайны дворцовых переворотов», «Убойная сила», «Ликвидация», «Марш Турецкого» и других.

Популярность Добронравов обрел после выхода сериала «Сваты», где исполнил роль Ивана Будько, а также благодаря съемкам в скетч-шоу «6 кадров». На настоящий момент в его фильмографии более 160 работ.

Что известно о личной жизни Добронравова

Федор Добронравов много лет женат на Ирине Перепеленко. Пара вырастила двух сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца и стали актерами.

Народная артистка России Татьяна Кравченко в программе «Судьба человека» призналась, что во время съемок в сериале «Сваты» пыталась увести Добронравова из семьи, но коллеги вовремя прояснили отношения.

«С Федей Добронравовым мы сдружились. И я даже чуть-чуть влюбилась в него. Нечистый попутал! А как не влюбиться, если мы сутки в кровати проводим?» — рассказывала она.

Как Добронравов относится к Украине и СВО

Сериал «Сваты» был создан украинской студией «Квартал 95», продюсером которой числился Владимир Зеленский. По словам Федора Добронравова, в жизни ему дважды приходилось встречаться с украинским политиком, и тогда он ему «показался адекватным человеком».

После начала спецоперации актер участвовал в концертах, организованных для российских военнослужащих, и посетил самарский военный госпиталь.

Добронравов по-прежнему считает, что русские и украинцы — братья. По его словам, он сохранил хорошие отношения с близкими ему людьми, которые проживают на Украине.

Что известно о состоянии здоровья Добронравова

Федор Добронравов весной 2024 года отменил все свои спектакли по состоянию здоровья, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, актер обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике, после чего перенес операцию, без которой ему якобы грозила инвалидность.

На сайте продюсерского центра «Федор Добронравов» сообщалось, что артист взял паузу в карьере до конца 2024 года, однако до сих пор его участие в спектаклях не заявлено.

«Сложно написать, но надо... Человеческому организму свойственно изнашиваться под воздействием разных факторов. <...> Сейчас вынуждены взять паузу», — говорится на сайте центра актера.

Чем сейчас занимается Добронравов

Федор Добронравов после паузы в карьере вернулся к съемкам в кино. На настоящий момент он снимается в фильме «Семь верст до рассвета» о Герое Советского Союза Матвее Кузьмине. По словам артиста, от этого предложения он не мог отказаться.

«Как можно было отказать... Великая война, великий подвиг. Для каждого артиста счастье — сыграть в таком фильме. Другое дело, смогу ли я в меру своего маленького таланта все это сделать. А насчет соглашаться или нет — я даже не думал», — рассказал он.

Также в производстве с Добронравовым находятся ленты «Чебурашка-2», «Холодное сердце», «Сказка сказывается» и «Семь дней Петра Семеныча».