Сарик Андреасян вновь оказался под шквалом критики

Второй раз приходится начинать пост фразой: «Мы, честно говоря, не хотели писать о конфликте Сарика Андреасяна со студентами». Но ничего не поделаешь! Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Счётную палату и прокуратуру проверить выделение государственного бюджета на работу режиссёра.

Миронов заявил:

«Что получил взамен наш зритель и налогоплательщик от государственных «инвестиций» в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего! <…> Не знаю, можно ли считать г-на Андреасяна режиссёром, но его последняя его выходка показала, что он точно не относится к людям интеллигентным. Перед нами кичливый невежественный обыватель, который пасует перед молодёжной аудиторией, которая его явно умнее и образованнее. Чем очаровал г-н Андреасян чиновников – это большой вопрос».

Издание Daily Storm подсчитывало, что режиссёр получил на свои проекты 600 миллионов рублей, 415 из них – безвозмездно. Первая кинокомпания Андреасяна Enjoy Movies с 1 октября 2021 года находится в состоянии банкротства. Сейчас режиссер выпускает фильмы от «Кинокомпании братьев Андреасян».

Мало нам было в ленте Андреасяна! Теперь ещё и Миронов!