Первенец в 53, муж-итальянец: куда пропала Марина Федункив

Актриса Марина Федункив раскрыла имя сына, которого родила в 53 года. Как назвали первенца, что известно о личной жизни артистки, говорила ли она об СВО?

© globallookpress

Что известно о первенце Федункив

Федункив на шоу Comedy Club рассказала, что назвала пятимесячного сына в честь дедушки — Теодором. Фамилию малыш получил от отца, итальянского бизнесмена Стефано Маджи.

«Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович, вот и сын мой Теодор. <...> Фамилия отца!» — сказала Федункив.

Звезда Comedy Woman только в ноябре прошлого года призналась, что впервые стала мамой. По ее словам, она не говорила о рождении сына, чтобы ее никто не дергал, и все прошло спокойно.

«Сейчас, когда все свершилось, я посчитала возможным рассказать обо всем... Делаю это для того, чтобы, во-первых, женщины понимали: современная медицина сейчас на таком высоком уровне, что и в моем возрасте стало возможным испытать радость материнства», — поделилась актриса.

Федункив отметила, что женщинам, по возможности, лучше не затягивать с материнством, поскольку это физически нелегко. Перед беременностью они с супругом консультировались у разных профессоров. Сама актриса бросила курить и отказалась от алкоголя. Она также сильно сократила рабочие активности.

Муж актрисы, итальянец Стефано Маджи, присутствовал при родах, которые проходили в России. Сейчас он помогает жене и активно занимается с сыном.

Что известно о романах Федункив

Федункив на протяжении 12 лет жила с однокурсником Сергеем Щелчковым.

Вторым избранником актрисы был предприниматель по имени Михаил. Однако спустя 13 лет их отношения распались. Федункив в программе «Судьба человека» рассказывала, что мужчина злоупотреблял алкоголем, принимал наркотики и поднимал на нее руку.

В июне 2021 года актриса вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи, который моложе Федункив на 13 лет. Он занимает пост советника президента Итало-российской торговой палаты, а также работает директором по маркетингу и имеет членство в правлении крупной компании.

В выпуске шоу «Теория» Федункив признавалась, что не выходила замуж так долго, потому что ей хотелось строить карьеру. Кроме того, она не видела возле себя мужчины, который смог бы вытерпеть ее популярность.

Говоря о Маджи, артистка рассказала, что супруг упрекает ее из-за работы.

«Мой муж говорит: "Зачем [ты работаешь]? Всего хватает". <...> Он попрекает [меня] тем, что я работаю», — пожаловалась Федункив.

Однако актриса убеждена, что женщина не должна зависеть от мужчины ни финансово, ни эмоционально.

«Не надо на них рассчитывать. Нужно свое дело, не делать ставки на мужа, не надеяться. Такая моя позиция и мой опыт. Моя главная мудрость: нет мужчины — нет проблем», — добавила она.

Что Федункив говорила об СВО

Федункив в марте 2022 года опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что ее контент не имеет никакого отношения к политике.

«Друзья! Я четко решила, что мой контент — это не про политику и не про экономику, большинство от меня ждут исключительно какого-то позитива и оптимизма, особенно в непростые времена. И, как бы я себя ни ощущала, это мои личные чувства и эмоции, а людям я должна стараться поднимать настроение и дальше», — написала она.

Спустя год после начала СВО артистка сообщила, что происходящие события никак не повлияли на ее отношения с итальянскими родственниками.