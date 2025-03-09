Вражда с Касаткиной, Миронов, театр: как живет Лариса Голубкина

Сегодня, 9 марта, вдове кумира советских зрителей Андрея Миронова актрисе Ларисе Голубкиной исполняется 85 лет. Поклонники советского кинематографа знают ее как исполнительницу главной роли в фильме «Гусарская баллада» режиссера Эльдара Рязанова. Кто пустил слух о якобы сложном характере народной артистки РСФСР, соответствует ли это действительности, почему она больше не вышла замуж после смерти Миронова, рассказал NEWS.ru народный артист России театральный режиссер Андрей Житинкин.

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Как Голубкина поругалась с Касаткиной

— Я счастлив, что познакомился и дружу с Ларисой Ивановной. Она очень светлый и позитивный человек, хотя производит впечатление гордой и немного надменной. Она иногда так вела себя с поклонниками, когда пытались назойливо ухаживать. Я видел, как столбенели мужики при ее виде, ведь все смотрели «Гусарскую балладу», после которой в Голубкину влюбились полстраны.

В начале нулевых я ставил «Школу любви» по культовому роману Хиггинса «Гарольд и Мод» в Театре Армии. Спектакль о том, как пожилая графинечка спасает молодого парня по имени Гарольд и он влюбляется в нее. Графинечку играла Людмила Касаткина. Это была ее бенефисная роль. Гарольда сыграл Толя Руденко. На роль его матери я решил пригласить Голубкину.

«Вы разве не знаете, что Касаткина и Голубкина даже не здороваются и терпеть друг друга не могут, они враги», — сказали мне в театре.

Я ответил, что тогда мне тем более интересно увидеть Ларису Ивановну в этой роли, и сам ей позвонил.

Сказал, что планирую ставить Хиггинса. Она с присущим ей юмором поинтересовалась:

«Вы хотите, чтобы я сыграла эту полоумную старуху?»

«Нет, полоумную будет играть Касаткина. А вы сыграете современную, стильную мать Гарольда. Которая, конечно, категорически против союза своего сына с немолодой графинечкой», — ответил я.

И Голубкина согласилась, но предупредила:

«Вы увидите, мы с Касаткиной не сработаемся, одна из нас в итоге уйдет из спектакля».

Но они сработались. Хотя на сдаче постановки сцепились. И началась дикая перепалка между ними двумя. Принимавший спектакль генерал (в Театре Армии спектакль принимают генералитет и худсовет. — NEWS.ru) несколько минут наблюдал за ссорой двух актрис. Затем он повернулся и спросил у меня:

«Они играть-то будут?»

Я ответил:

«Дайте пять минут, выпустят пар, и все будет отлично».

И они блестяще сыграли.

Чем закончилась вражда Голубкиной и Касаткиной

— Есть поговорка, что от любви до ненависти один шаг. В обратном направлении оказалось столько же. Они подружились и с того времени обожали друг друга. Обе даже не могли вспомнить, что изначально было причиной их взаимной неприязни.

Касаткина играла в спектакле до последних своих дней, хотя у нее иногда начинала кружиться голова. Один раз она даже упала прямо на сцене. К ней подскочила Голубкина, помогла подняться. Она обыграла сцену таким образом, что зрители подумали, будто так прописано в роли. Голубкина подсказывала текст Касаткиной, если та вдруг забывала. Зритель не замечал этих нюансов.

Когда мы прощались с Касаткиной, поминки проходили в театре. Голубкина первая подошла к микрофону и сказала о ней очень теплые и трогательные слова.

Почему Захаров и Ширвиндт обижались на Голубкину из-за Миронова

— Я неоднократно бывал дома у Ларисы Ивановны. Она много рассказывала о своем покойном муже — Андрее Миронове. Показывала его любимые книги и пластинки: у него была фантастическая коллекция джаза, лучшая в Советском Союзе.

Приходилось слышать от коллег или читать в интернете, якобы у них был чуть ли не «договорной брак». Да она сдувала с него пылинки! Он был чистюлей, аккуратистом, все вещи должны лежать на своем месте, не дай бог, кто-то переложит. И она ему обеспечивала этот уют. Она замечательно готовит и на съемки ему отправляла домашние свежие вкусности.

Никогда не устраивала ему сцен ревности, даже если он вдруг увлекался партнершей на съемках, а такое бывало. Узнав, она просто прилетала к нему на съемки. Находила момент и говорила потихоньку: «Я все знаю. Но ты, пожалуйста, не волнуйся. Я тебя заранее простила. Понимаю, что тебе по роли нужно было влюбиться». И улетала обратно. Ну невозможно действительно играть любовь в кино, если ты не испытываешь симпатии к партнерше.

Андрей возвращался из романов, из увлечений домой, к ней. Болтали, будто он был «парнем из богемы» и после спектаклей бежал тусоваться. Ничего подобного, он гнал домой.

Притом что у нее были очень сложные отношения с его мамой Марией Владимировной. Сам Андрей побаивался властной родственницы. А Голубкина своей полуулыбкой, я называю ее «улыбкой Моны Лизы», проникновенно глядя в глаза собеседнику, может снять напряжение.

Вот что присутствовало, так это ревность друзей. И Марк Захаров, и Александр Ширвиндт хотели его видеть чаще, вытаскивать на рыбалку и на какие-то мужские посиделки. Но Лариса Ивановна всегда очень мягко говорила: «Ребятки, надо дать ему отдохнуть». Потому что он играл столько, сколько друзьям и не снилось. И очень много репетировал дома.

Почему Голубкина не вышла замуж после смерти Миронова

— Говорят, будто Миронов был импровизатором, которому все легко давалось. Это не так. Он отшлифовывал каждое движение и для кино, и для спектаклей. И что в этот момент творилось с его кожей (Миронов страдал хроническим фурункулезом. — NEWS.ru)! Чего ему стоила легкость и импровизационность, «брызги шампанского». Это титанический труд. И даже актерский подвиг. Сколько раз Голубкина стирала ему кровавые рубашки.

Только самые близкие люди были в курсе диагноза Андрея. Даже коллеги в театре не знали о его проблемах с кожей! Единственное, она мне как-то сказала, не ожидала, что все-таки так быстро случится (Андрей Миронов ушел из жизни в возрасте 46 лет. — NEWS.ru). Она все-таки надеялась, что Бог подарит им побольше совместных лет. Но этого не случилось.

Миронов ездил на гастроли с творческими вечерами. Голубкина — с ним, чтобы Андрей не перенапрягался. Он играл первое отделение, потом был антракт. А уже второе она брала на себя, исполняла романсы. В финале они вместе выходили и пели дуэтом. Она понимала, что ему сложно одному вытащить вечер. Лариса Ивановна его выручала. А зрители полагали, будто так и задумано, первое отделение смешное, а второе — лирическое. Она его так любила, что потом больше не вышла замуж. И достойно несет статус его вдовы.

Как сейчас живет Голубкина

— Действительно, она не так много сыграла в кино, потому что в какой-то момент посвятила жизнь Андрею. Но так, наверное, и должно быть в актерских семьях, один из супругов — лидер. Она понимала, что Миронов — звезда на все времена. И сознательно отошла в его тень. Тем самым, вероятно, погасила собственную карьеру.

После его ухода Голубкина не замкнулась и не ушла в воспоминания. Она стала очень много работать в театре. И выступала с отдельной уже программой романсов. Пела удивительно, и до сих пор иногда поет, у нее своя интонация, актерская, душевная.

Я полагаю все-таки, что в целом Голубкина счастливая артистка. Ведь количество картин не показатель таланта. Их может быть очень много, но артиста не знают. А у Ларисы Ивановны немного картин. Но, как только называешь «Гусарская баллада» или «Освобождение», сразу вспоминается ее лицо.

Некоторые из сериала в сериал прыгают. Ей это не нужно. Она не любит «конвейер». Сейчас Лариса Ивановна уже перестала играть. Но это не выключило ее из жизни, все равно всем очень интересуется. Хочу пожелать ей здоровья, знаю, иногда ей снятся нервные актерские сны, и чтобы берегла себя.