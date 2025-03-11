Кончаловский рассказал об условиях существования авторского кино

Коммерческое кино в какой-то степени позволяет существовать авторскому кинематографу. Таким мнением с ТАСС поделился режиссер Егор Кончаловский.

"Считаю, что авторское кино должно обязательно существовать, но оно может существовать, когда параллельно течет огромная, широкая река коммерческого кино", - сказал Кончаловский, отметив, что любое кино в той или иной степени является авторским, и индивидуальность присутствует в любом случае.

Режиссер отметил, что есть авторские фильмы, которые становятся коммерческими.

"Например, тот же [Квентин] Тарантино, Братья Коэны - они достаточно коммерчески успешны, но это абсолютно авторское кино", - добавил Кончаловский.

Режиссер также уточнил, что, по его мнению, весь качественный кинематограф переместился в сериалы.

Егор Кончаловский - известный российский режиссер, сценарист и продюсер. Он известен по работе с такими проектами, как сериал "Большой дом", фильмами "Антикиллер", "Побег", "На Луне" и "Мой папа - вождь".