От Шурочки до Царицы: главные роли Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина — одна из самых ярких актрис российского кинематографа, чье имя навсегда связано с культовым образом Шурочки Азаровой из «Гусарской баллады». Эта роль принесла молодой актрисе всесоюзную известность.

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Вот пять самых ярких ролей несравненной актрисы.

«Гусарская баллада» (1962). В этой военной комедии Лариса Голубкина создала незабываемый образ Шурочки Азаровой — юной девушки, которая, вопреки традициям того времени, обучается фехтованию и мечтает защищать Родину.

В этой военной комедии Лариса Голубкина создала незабываемый образ Шурочки Азаровой — юной девушки, которая, вопреки традициям того времени, обучается фехтованию и мечтает защищать Родину. «Дайте жалобную книгу» (1965). В этой искрометной комедии Голубкина сыграла директора ресторана «Одуванчик» Татьяну Александровну Шумову. Её героиня — строгая, но справедливая руководительница, которая сталкивается с множеством проблем.

В этой искрометной комедии Голубкина сыграла директора ресторана «Одуванчик» Татьяну Александровну Шумову. Её героиня — строгая, но справедливая руководительница, которая сталкивается с множеством проблем. «Сказка о царе Салтане» (1966). В экранизации пушкинской сказки Лариса Голубкина воплотила образ Царицы — жены царя Салтана, оклеветанной и отправленной с маленьким сыном в бочке в море. Благодаря своему терпению, мудрости и доброму сердцу она преодолевает все испытания и воссоединяется с мужем.

В экранизации пушкинской сказки Лариса Голубкина воплотила образ Царицы — жены царя Салтана, оклеветанной и отправленной с маленьким сыном в бочке в море. Благодаря своему терпению, мудрости и доброму сердцу она преодолевает все испытания и воссоединяется с мужем. «Освобождение» (1968–1971). В масштабной киноэпопее о Великой Отечественной войне Голубкина сыграла Зою — одну из ключевых фигур в борьбе против фашизма. Её героиня демонстрирует силу духа, мужество и самоотверженность в борьбе за свободу Родины.

В масштабной киноэпопее о Великой Отечественной войне Голубкина сыграла Зою — одну из ключевых фигур в борьбе против фашизма. Её героиня демонстрирует силу духа, мужество и самоотверженность в борьбе за свободу Родины. «Трое в лодке, не считая собаки» (1979). В этой экранизации знаменитой повести Джерома К. Джерома Лариса Ивановна создала яркий образ Энн — спутницы главных героев в их необычайном путешествии по Темзе.

Каждая из этих ролей демонстрирует многогранность таланта Ларисы Голубкиной — от комедийных до драматических образов, от исторических персонажей до современниц.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей. По его данным, актриса сильно теряет в весе на фоне онкологии и не встает с постели.