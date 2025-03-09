Кристина Риччи получила звезду на "Аллее славы"

Известная американская актриса и продюсер Кристина Риччи была удостоена персональной звезды на голливудской "Аллее славы".

"Для меня это имеет огромное значение. На самом деле, я была очень тронута этим. Я не сентиментальна, и мне плевать на почести, но быть признанной таким образом - это действительно глубоко", - поделилась Риччи в интервью изданию Variety.

Актрису пришли поздравить её муж Марк Хэмптон, трёхлетняя дочь Клеопатра и девятилетний сын Фредди.

"Я здесь только благодаря невероятным людям в моей жизни, которые прошли этот путь вместе со мной. Марк, ты самый заботливый и любящий муж. Фредди, ты заставил меня почувствовать столько любви в день твоего рождения и вновь приобщил меня к искусству, страсти и амбициям. И Клео, моя великолепная малышка, я так тебя люблю и вдохновляюсь твоей силой, мужеством и духом", - сказала она в своей речи.

Особой благодарности Риччи также удостоилась её мама, которая, по словам актрисы, начала эту карьеру вместе с ней, когда ей было всего 8 лет.

Поздравить знаменитость также пришли её коллеги по сериалу "Шершни" (18+): Мелани Лински, Джейсон Риттер, Ниа Сондайя, Лив Хьюсон, Тони Сайпресс, Эшли Саттон и Софи Тэтчер. На церемонии присутствовали исполнительный продюсер шоу Джеффри Бёрд, а также коллега Риччи по фильму "Противоположность секса" Дэн Букатински и режиссёр Пэтти Дженкинс.

Среди известных работ актрисы: незабываемая Уэнсдэй в "Семейке Аддамс", "Каспер", "Русалки", "Сонная лощина", "Баффало-66", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Нация прозака", "Стон чёрной змеи", "Пенелопа", сериалы "Элли Макбил" и "Пан Американ".