Умер актер Юрий Томилин

9 марта на 72-м году жизни скончался актер Юрий Томилин. Об этом сообщили в соцсетях Тамбовского драматического театра.

© Московский Комсомолец

Юрий Томилин долгие годы боролся с тяжелой болезнью.

В официальной группе театра в «ВКонтакте» отметили, что уход Юрия Владимировича – это невосполнимая утрата не только для Тамбова, но и для всей театральной России.

Юрий Томилин родился 20 апреля 1953 года. В 1978 году он окончил актерское отделение Ростовского училища искусств, а в 1979 году вошел в труппу Тамбовского драмтеатра. За свою карьеру он исполнил более 70 ролей. В последнее время он участвовал в постановках Тамбовского молодежного театра. В 2008 году получил звание народного артиста России.