Как Чак Норрис стал звездой Голливуда и героем миллиона мемов

10 марта исполняется 85 лет Чаку Норрису — легендарной звезде боевиков конца прошлого века. Он, впрочем, и сегодня остается настоящим символом жанра и одной из самых мемоемких личностей нашего времени. «Лента.ру» рассказывает о причинах неувядающей популярности артиста.

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Меньше всего хотелось бы посвящать юбилейный разговор о Чаке Норрисе природе его известности в новом тысячелетии. Однако факт остается фактом: среди звезд боевиков восьмидесятых его популярность наиболее стабильна. Он не переживал серьезных спадов и обвалов, как Сильвестр Сталлоне, и не переизобретал себя, как Арнольд Шварценеггер. Обошла его и судьба, скажем, Жан-Клода Ван Дамма, последние успехи которого лежат в области постмодернистской автопародии («ЖКВД», «Жан-Клод Ван Джонсон»). В конце концов, Норрис каким-то чудом избежал съемок в картинах Александра Невского, а ведь там уже отметились Оливье Грюнер, Синтия Ротрок и другие коллеги. При этом последняя громкая роль Норриса — в «Неудержимых 2» 2012 года, где он сыграл непобедимого солдата Букера. В коротком эпизоде Норрис с фирменной улыбкой сквозь бороду сообщает, что укусившая его кобра на пятый день сдохла от мучений.

Эта сцена — оммаж мемам про Норриса, которые были дико популярны по обе стороны океана в 2000-х. Сегодня эта волна выглядит стихийной, однако в реальности многое для возрождения интереса к Чаку сделал комик Конан О’Брайен — к слову, это он неделю назад вел церемонию вручения «Оскаров». О’Брайен в своем телешоу организовал регулярную рубрику, в которой высмеивал особенно красочные эпизоды из сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Апогеем стал приход в студию самого Норриса, который представил видео, в котором высмеял уже самого Конана. Нарезки О’Брайена сделали свое дело: неотразимые вертушки, бои с пылающими противниками и прочие экранные подвиги Чака превратили его в героя интернета.

Остальное — уже история. Среди ее этапов отметим лишь официальное заявление, что слезы Норриса не лечат онкологические заболевания, и «Официальную книгу фактов о Чаке Норрисе», где герой собрал любимые мемы о себе

В этом сюжете о нежданном витке популярности предпосылки едва ли не интереснее самого факта. В восьмидесятых Норрис не был самым популярным актером экшен-жанра, а судьба героя мемов (или анекдотов) светила скорее экс-Мистеру Вселенная Шварценеггеру. Впрочем, Норрис старше своего американо-австрийского коллеги, да и судьба его складывалась иначе.

Чаком Карлос Рэй Норрис стал в армии. До этого он был стеснительным подростком смешанных кровей. Мать Вильма — ирландка, отец Рэй Ди Норрис — чероки, ветеран Второй мировой, автомеханик, дальнобойщик и алкоголик. Родители развелись, когда Чаку, старшему из трех сыновей, было 16. После школы он отправился в армию и был прикомандирован к базе в Южной Корее. Служба была скучной, так что юноша увлекся единоборствами. Выйдя в отставку спустя три года, в 1962-м, Норрис подал заявление на работу полицейским.

Ожидая приглашения на новую службу, Норрис открыл свою первую школу карате. В следующие шесть лет он участвовал в соревнованиях по боевым искусствам — чтобы в 1968-м наконец стать чемпионом. К этому времени одним из учеников и друзей Норриса уже был Стив Маккуин. Экранный дебют состоялся в «Команде разрушителей» — том самом фильме, который Шерон Тейт смотрит в «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино.

Постановщиком трюков на этой картине был Брюс Ли, который через три года обеспечил Чаку роль своего противника в «Пути дракона». После этой работы Норриса стали время от времени приглашать в набирающие популярность кунг-фу-боевики. В те же годы Маккуин уговорил наставника пройти актерские курсы на студии MGM. Освоившись в новой профессии, Норрис понял, что не хочет быть просто экранным бойцом. Залогом экранного долголетия он счел наличие в фильме истории и сюжетную оправданность экшена, в котором американский чемпион был безусловным асом. К концу семидесятых у него на счету уже было несколько успешных главных ролей — в фильмах «Черные тигры», «Правонарушитель» и «Октагон».

Ну а в 1983-м на экраны вышел «Одинокий волк Маккуэйд». В этом фильме Норрис сыграл крутого техасского рейнджера, противостоящего торговцу оружием в исполнении Дэвида Кэррадайна. Куда важнее, впрочем, что именно здесь появился его классический образ: борода, лаконичная мимика, жесткие принципы и идущая артисту эстетика городского неовестерна. К чистому кунг-фу Чак больше не возвращался, расширяя амплуа военными боевиками из серии «Пропавший без вести». Первый из этих фильмов актер посвятил погибшему во Вьетнаме младшему брату Виланду. Аарон — третий из братьев Норрисов — в конце восьмидесятых стал режиссером лент, в которых встречался Чак. Вместе они придумали и «Крутого Уокера», который продержался в эфире восемь лет — с 1993-го по 2001-й.

К концу съемок сериала Норрис разменял седьмой десяток и, правильно оценив ситуацию, почти перестал сниматься. В свое время он так же — непобежденным — прекратил участие в соревнованиях по карате

Дальнейшие годы он посвятил семье и развитию школ, обучающих единоборствам по авторскому методу Норриса. В кино он с тех пор снимался от случая к случаю. Прежних успехов достичь, кажется, и не пытался, но зато не растратил символический капитал, заработанный в лучшие годы карьеры. Кроме того, Чак — последовательный сторонник консервативного крыла республиканской партии. Он не только поддерживал Дональда Трампа на выборах, но и выступал с инициативой отделения Техаса от США и даже предлагал себя в качестве главы нового государства.

Шутки шутками, но можно поручиться, что множество американцев (и россиян) были бы рады такому президенту. При всем багаже мемов и участии в промо игры World of Tanks Норрис явно дорожит своим старомодным обаянием. В его игре всегда было что-то от старых звезд (вроде его приятеля Маккуина) — плохо поддающаяся определению респектабельность. То есть безупречная способность расположить к себе зрителя, вызвать его доверие. Для многих даже стать образцом для подражания. У сегодняшних актеров это качество практически не встречается, так что кто знает — быть может, Чака еще ждет поздний камбэк. Во всяком случае он в отличной форме: не так давно в сети появилось видео, где Норрис поднимает штангу весом выше двухсот килограммов.