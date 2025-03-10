Певцов высказался о современных детских фильмах в прокате

Большинство фильмов для детей, выходящих сегодня в прокат, несут вред для целевой аудитории, заявил в беседе с ТАСС народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он добавил, что хорошее детское кино, которое отвечает ценностям государства, просто не доходит до зрителей.

"К сожалению, должен констатировать, что детские фильмы, которые я наблюдаю в последние два года, это просто беда. Это ужас и издевательство. Они токсичны для детей", - сказал он.

Артист отметил, что если кино для взрослой аудитории делится на жанры и его "умеют снимать", то с картинами для детей дела обстоят сложнее. Одна из проблем, по его мнению, заключается в том, что концепция взаимодействия государства с кинематографом в России подразумевает финансирование, но оно не касается сферы распространения картин.

Именно поэтому, как подчеркнул собеседник агентства, те достойные, отвечающие ценностям государства киноленты, которые производят в РФ, не доходят до целевой аудитории.

"У нас нет детского кино. А то, которое появляется, никто не видит", - подытожил Певцов.

Ранее артист сообщил ТАСС, что квота государства в кинопрокате должна составлять порядка 30%. По мнению Певцова, это позволит государству демонстрировать выгодные для него картины.