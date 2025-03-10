Певцов назвал токсичными большинство современных детских фильмов в прокате

Большинство фильмов для детей, выходящих сегодня в прокат, несут вред для целевой аудитории, заявил в беседе с ТАСС народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он добавил, что хорошее детское кино, которое отвечает ценностям государства, просто не доходит до зрителей.

Певцов высказался о современных детских фильмах в прокате
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"К сожалению, должен констатировать, что детские фильмы, которые я наблюдаю в последние два года, это просто беда. Это ужас и издевательство. Они токсичны для детей", - сказал он.

Артист отметил, что если кино для взрослой аудитории делится на жанры и его "умеют снимать", то с картинами для детей дела обстоят сложнее. Одна из проблем, по его мнению, заключается в том, что концепция взаимодействия государства с кинематографом в России подразумевает финансирование, но оно не касается сферы распространения картин.

Именно поэтому, как подчеркнул собеседник агентства, те достойные, отвечающие ценностям государства киноленты, которые производят в РФ, не доходят до целевой аудитории.

"У нас нет детского кино. А то, которое появляется, никто не видит", - подытожил Певцов.

Ранее артист сообщил ТАСС, что квота государства в кинопрокате должна составлять порядка 30%. По мнению Певцова, это позволит государству демонстрировать выгодные для него картины.

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Дмитрий Певцов
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