Иэн Маккеллен дал совет начинающим актерам

Актёр Иэн Маккеллен, известный по ролям Магнето и «Людях Икс» и Гэндальфа во франшизе «Властелин колец», дал совет начинающим актёрам, у которых есть какие-либо страхи работы в киноиндустрии.

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По словам Иэна, таким актёрам всегда стоит стремиться «выходить в свет» и не бояться себя проявлять. По словам Маккеллена, среди популярных актёров нет таких, кто пожалел бы о том, что начал себя активно проявлять.

Я никогда не встречал человека, который бы пожалел об этом… в этом нет необходимости. Выходите в свет. Не слушайте советчиков… прислушайтесь к своему сердцу. Нужно проявлять себя. Мне жаль любого известного человека, который чувствует, что не может выйти в свет. На самом деле глупо прятаться.

Маккеллен надеется, что его совет поможет начинающим актёрам и даже некоторым тем, кто уже давно в киноиндустрии, но по-прежнему боится себя проявить.